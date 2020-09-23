國台辦發布「九二共識」問答　強調要駁正「民進黨的謬論」

▲國台辦發布「九二共識」問答圖卡。（圖／翻攝國台辦微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦23日在官方微博上發布「九二共識問答」圖卡，解釋「九二共識」的達成過程及意義。同時，國台辦旗下「海研智庫」也在《環球網》刊登文章解釋「九二共識」的來龍去脈，並強調是針對民進黨對「九二共識」拋出的謬論特予澄清及駁正。

海研智庫在文章中指出，堅持「九二共識」、反對「台獨」是兩岸關係和平發展的政治基礎，民進黨當局2016年重新上台後，拒不承認「九二共識」及其核心意涵，否認兩岸同屬一個中國的根本性質，拋出一系列否定「九二共識」的謬論，為幫助兩岸民眾正確認識「九二共識」的來龍去脈及重要意義，特予澄清和駁正。

文章中提到，「九二共識」是雙方各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，達成共識的方式是各自口頭表述，記載於兩會函電往來中；構成共識的內容就是上述經過協商、相互認可的具體文字。

文章中指出，共識中，雙方都表明了堅持一個中國原則、追求國家統一的態度，要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，對於一個中國的政治涵義，台灣海基會表示「認知各有不同」，海協會表示「在事務性商談中不涉及」，作了求同存異的處理。

文章中還強調，在兩岸之間固有矛盾一時難以解決的歷史條件下，「九二共識」的達成，體現了雙方擱置爭議、求同存異的政治智慧，確立了兩岸商談的政治基礎，為兩會開展協商並取得成果提供了必要前提。

據了解，國台辦及海研智庫23日發布的問答圖卡與文章目前只是第一部分，後續多日還將持續發布，說明陸方對「九二共識」的解讀。