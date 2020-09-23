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三寶男多次急煞嗆聲！　再出賤招「潑珍珠奶茶」洗擋風玻璃

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▲駕駛惡意逼車，潑灑咖啡色液體。（圖／翻攝自沸點視頻，下同）

▲駕駛惡意逼車，潑灑咖啡色液體。（圖／翻攝自沸點視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

北京一名網友爆料，21日開車時，遭一名黑車駕駛逼車並大罵，之後想追上了解時，擋風玻璃還被潑了「咖啡色液體」，一度完全阻擋了前方視野，過程相當危險。

綜合陸媒報導，影片中可見，黑色轎車危險超車到前方後，多次突然在路中央急煞車，並且逼車阻擋，在網友準備開走的時候，突然被潑了飲料，愣了幾秒一下用雨刷清掉。

遭逼車的駕駛表示，在道路合併之後，在後方的黑車相當不耐煩，一直在按喇叭。行駛到安貞橋時，黑車突然超車，司機搖下車窗與白車司機互相罵了幾句不好聽的，之後就開始影片中的狀況，所幸沒有造成傷亡。

▲駕駛惡意逼車，潑灑咖啡色液體。（圖／翻攝自沸點視頻，下同）

黑車司機事後表示，「這事是我不對，交警該怎麼處理就處理我。我也會積極賠償對方。後續我也會發個道歉視頻，這個確實是我衝動了。」但有網友發現，該車司機5年前就因惡劣駕駛行為被指責過。

據「平安北京」通報，9月21日8時50分許，在朝陽區安定門外大街至安定路，蘇某（男，29歲）駕駛黑色小客車由南向北行駛時，與駕駛白色小客車的王某（男，35歲）因變更車道產生糾紛，雙方駕駛員在行車過程中均存在多項交通違法行為。

蘇某向王某駕駛車輛前擋風玻璃潑灑咖啡，造成王某視線受阻的行為，嚴重影響道路交通安全。目前，蘇某已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步工作中。對雙方涉及的交通違法行為，公安交通管理部門已依法作出行政處罰。

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