LIVE／法國單日增萬名確診者、雙鋼印口罩明開賣　指揮中心14時說明

記者陳詩璧／台北報導

新冠肺炎疫情在國際持續延燒，法國單日新增超過1萬名確診患者，而為了防堵民眾買到陸製口罩，雙鋼印口罩明（24日）將上路，今（23日）已將口罩配送到藥局，中央流行疫情指揮中心也將在下午2點召開記者會，由陳時中指揮官說明最新的疫情發展及防疫作為。

今日出席人員有中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官、中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人和疾病管制署預防醫學辦公室蘇家彬防疫醫師等。

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▲指揮中心指揮官陳時中說明疫情。（圖／指揮中心提供）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至9月22日為止，全台新冠肺炎確診者為509人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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