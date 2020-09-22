又有變故？《環時》指北京不會批准「TikTok交易案」：損害中國尊嚴

▲美國原先預定在20日封殺TikTok，不過總統川普在最後一刻喊卡。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國原先預定在20日封殺TikTok，不過總統川普在最後一刻喊卡。字節跳動也宣佈，TikTok、甲骨文、沃爾瑪達成原則性共共識，三方共同進行合作協議。然而《環球時報》21日發表社評指出，「我們很難相信北京能夠批准這一協議。」

「字節跳動」公司21日表示，短影音平臺TikTok Global將首次公開募股（IPO），母公司將保留80%股權，TikTok Global將是字節跳動的子公司，另外甲骨文公司將成為技術供應商，沃爾瑪則為商業夥伴。知情人士則透露，整筆交易價值一如先前外界預期，約在600億美元。

不過，《環球時報》21日晚發表題為《對美國巧取豪奪TikTok說不》的社評，稱協議明顯不公平，單方面迎合了華盛頓的無理要求，「我們很難相信北京能夠批准這一協議。」

文章分析指出，協議其中一條寫明，新組建的TikTok Global董事會將由5人組成，其中4人需是美國公民，只有一人可以是中國人，而且將包括一名國家安全董事，其任命需得到美國政府的批准；甲骨文可以訪問審查TikTok Global的原始程式碼和所有更新內容，這意味著美方將能洞悉抖音的核心技術。

另外TikTokGlobal將掌管TikTok除中國以外世界各地的業務，同時它將阻止中國大陸的IP訪問該程式，這意味美國人通過這一次交易，就可以掌控TikTok的全球業務，而且歧視性地排斥中國人訪問它。

▲川普政府對中國大陸科技公司發起圍剿。（圖／路透）

「不能不說，這些條款非常充分展現了華盛頓的霸淩做派和強盜邏輯」，文章指出，協議同時損害了中國的國家安全、利益和尊嚴，位元組跳動是一家中國的普通商業公司，美國動用國家力量對它進行打壓，強迫它簽城下之盟，但中國作為一個國家，而且同樣是大國，不會屈服于美方的恫嚇，接受一個針對中國企業的「不平等條約」。

文章強調，中國不會接受美方的這種霸淩安排，這是專門針對TikTok的歧視性擠壓，試問在世界各國都對網路資料安全有所擔心的今天，美國網路巨頭在世界各地都開設分公司，它們中的哪一家將自己的控制權交給了所在國的企業，哪一家的董事會成員要由所在國政府批准？

▲TikTok位於美國的總辦公室。（圖／路透）

「中國這樣屈服了，世界還有哪個國家能夠抵抗呢？」，文章痛批美國圍獵TikTok和華為的行為，是在泯滅世界各國高科技公司擁有全球一流技術並且獨立發展的希望，「一旦順利得手，美國將可以永享全球科技霸權，而且將這一霸權徹底規則化，從此坐享其成。」

文章最後強調，美方以霸道的方式突出自己一家的利益，甚至藉網路安全之名，行維護科技霸權之實，這斷不能被包括中國在內的國際社會接受，希望美方從「美國優先」的雲端回到全球化的現實大地上來，回到利己利人的普世商業價值中來。

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