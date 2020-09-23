解放軍「洩露軍事秘密」遭處分！　東部戰區罕見「圖文詳解」

▲解放軍密被處分。（圖／翻攝自東部戰區微信公眾號）

記者鄭思楠／綜合報導

台海局勢緊張，在解放軍東部戰區密集展開演練之際，東部戰區陸軍海防某旅一名陳姓解放軍因洩密，被嚴肅處理，引發外界關注。解放軍東部戰區官方微信公眾號21日罕見發通報指出，該戰區陸軍海防某旅上等兵陳男通過軟體私自購買二手手機，多次在訓練執勤期間，使用未經審批的「機外機」。

通報指出，陳男還通過微信、QQ等聊天軟體，多次向家人和朋友談論軍事秘密，發送涉軍照片，並在手遊平台暴露軍人身分，造成洩密問題。

▲陳男後悔莫及。（圖／翻攝自東部戰區微信公眾號）

依據《中國人民解放軍紀律條令》，經過該旅黨委常委會研究決定，給予陳男降銜處分，提前退出現役，在全旅軍人大會上作出深刻檢查。另外，陳男所在連隊軍政主官行政受警吿處分，所在班班長被調離崗位並留用察看3個月。

據悉，9月14日至9月20日，解放軍部隊開展首屆軍營網絡安全宣傳周活動，東部戰區陸軍海防某旅在活動中專門開展警示教育，把陳男洩密問題被當作案例，警示官兵「管好手機、不闖紅燈、不越紅線」。在警示教育大會現場，全旅官兵一同觀看陳男違規使用手機問題警示錄。

▲陳男卸下軍銜。（圖／翻攝自東部戰區微信公眾號）

教育大會結束後，官兵被要求圍繞此次事件組織開展討論。其中一名指導員張鵬稱，「洩密行為對部隊和個人帶來的危害非常大，心存僥倖必帶來不幸，作為主官要強化責任意識，集中精力把連隊各項工作抓好，絕不能有一絲懈怠和放鬆。」

►戴口罩也要記得保養