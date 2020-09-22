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中秋及國慶連假　搭乘國道客運89條路線享優惠票價

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▲中秋及國慶連假搭國道客運享優惠

▲中秋及國慶連假，搭乘國道客運89條路線享優惠票價。（圖／桃園監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公路總局桃園監理站22日指出，中秋和雙十連假期間，凡搭乘交通部核定的89條國道客運路線，可享平日票價或原票價85折優惠，及45條台灣好行路線半價優惠。其中，桃園地區有3條台灣好行路線，分別是「501」大溪快線、「502」小烏來線及「503」石門水庫線等，帶您暢遊大溪老街、慈湖、小烏來 天空步道及石門水庫等景點。

另東眼山自然風景明媚，但長年以來未有大眾運輸可到，為解決此一窘境，自今年9月1日起新闢台灣好行「506」東眼山線，沿途行經慈湖、大溪老茶廠、角板山行館 等景點，自桃園客運大溪總站前往東眼山國家森林遊樂區，雖這條 路線不在前述45條電子票證半價優惠之範圍，不過有發行一日券，

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自9月1日至12月31日止，憑券可享有東眼山國家森林遊樂區免費入園，亦可憑券免費搭乘桃園客運「5096」桃園—大溪及「5098」中 壢—大溪接駁至桃園或中壢地區，憑券至桃園市「台灣好行」特約店家消費另享有優惠，好康又實惠。 除了上述國道客運、台灣好行票價優惠及國道客運、高鐵、臺 鐵轉乘在地客運享1段票或基本里程票價免費等優惠措施。

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