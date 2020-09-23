快訊／新增輸出病例19例！菲律賓、日本民眾自台灣返回母國遭確診

▲指揮中心記者會。（圖／疾管署堤供）

記者洪巧藍／台北報導

又見台灣輸出新冠病例！中央流行疫情指揮中心今（23）日公布，近期分別接獲菲律賓及日本官方透過國際衛生條例國家對口(IHR National Focal Point)，以及民眾主動通報，共18名菲律賓籍民眾及1名日本籍民眾自我國返回母國時，檢出COVID-19(新冠肺炎)陽性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲他國檢出自台入境之COVID-19陽性個案，我國持續調查中。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心指出，18名菲律賓籍個案中，11例於今(2020)年9月11日搭乘同班機返回菲律賓，該班機共78人自我國出境，含9月16日已公布2名個案，該班機累計13名檢驗陽性個案，陽性率達16.7%，異常偏高；另有4例為9月10日同班機返菲旅客。經分析6月1日至9月20日自我國出境至鄰近國家檢驗陽性率，菲律賓累計檢出25例，陽性率達0.48%(8月0.39%、9月2.00%)，明顯高於其他國家(介於0.005%至0.055%)，指揮中心刻正透過正式管道向菲國瞭解細節。

指揮中心進一步表示，該18名菲籍個案年齡介於20多歲至50多歲，8名男性及10名女性，分別在台從事作業員、家庭看護工、船員等工作，離境日期介於8月19日至9月11日，皆於入境菲律賓時採檢陽性。18名個案之在台接觸者共匡列372人，應採檢202人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

▲國內維持509例COVID-19確診，其中480例解除隔離。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心指出，另1名日本籍個案為50多歲男性，今年8月29日入境我國，9月12日檢疫期滿，9月14日返國，於入境日本時採檢抗原檢驗結果呈陽性，因此通知我國；但日前民眾主動通知，9月20日及9月21日日本政府以核酸檢測複驗結果為陰性；個案在台接觸者共匡列1人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。 指揮中心將持續追蹤上述個案在台接觸者健康情形，並與各國國際衛生條例對口單位保持聯絡管道暢通，以掌握疫情。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來