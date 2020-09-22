聯合國75周年！韓總統文在寅強調「結盟合作」：協助研發新冠疫苗

▲南韓總統文在寅參與聯合國創立75周年錄影演說。（圖／翻攝自Youtube@KTV국민방송）

記者羅翊宬／編譯

聯合國成立75周年，對此南韓總統文在寅於21日錄影演說中呼籲，世界各國應齊心協力對抗新冠肺炎（COVID-19），並保障每個人施打疫苗與治療劑的公平性，因為只有結盟與合作才是戰勝新冠肺炎上最強大的武器。

根據《韓聯社》，文在寅在演說中提到，「透過國際募款來讓國際機構先行購買數量足夠的疫苗，並讓開發中國家得以受惠。對此，韓國將會積極協助開發中國家研發價格低廉的疫苗，並讓疫苗得到普及。」

文在寅在會議中提出恢復多邊主義國際秩序，透過實踐國際社會結盟與合作，成為防疫與恢復世界經濟的原動力，「韓國在今年G20特別峰會中提到，應允許企業商務人士出入境，而不是用封鎖的方式，而該措施最後也被採用了。韓國將參與、並站在聯合國多邊主義合作的先鋒。」

文在寅期盼，透過全球各國結盟參與綠色新政、實現「綠色振興」（green recovery），解決氣候變遷危機，並創造更多的工作機會。

最後，文在寅也表示，「新冠肺炎疫情擴散對於韓國而言，也是一場非常艱困的挑戰。然而面臨危機的瞬間，韓國人選擇踏上『為了所有人的自由』的道路，致力克服新冠肺炎所帶來的危機。」

►首登青瓦台！防彈少年團發表青年節演說 文在寅欲解決社會不公