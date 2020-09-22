交通黑暗期來了！和美污水下水道工程正式啟動　需750工作天

▲和美鎮污水下水道工程正式啟動。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

總經費約29.81億元的和美鎮污水系統建設正式啟動，預計施作153個工作井，整個管網工程工期約750工作天，預估到112年6月竣工，讓民眾最擔憂的是交通會因此大打結，縣長王惠美今天到現場視察時表示，縣府已經委請營建署施作的時間將加快縮短到二個星期內完成，以降低影響到民眾的交通及生活的影響。

▲和美鎮污水下水道工程。

彰化五大污水下水道工程，除了二林鎮、彰化市、鹿港福興及和美鎮以外，員林市水資源回收中心也已經進入環境影響評估相關作業程序中，總經費約29.81億元的和美鎮污水系統建設也已在6月起動工。

王惠美說，第一期工程，在污水主、次幹管及分支管線長度約11.8公里，用戶接管家戶數從原本0到目標數2,400戶，每日約可處理3,000噸污水量，第一期完工後，和美鎮用戶接管普及率目標數為20.7%，接續還有第二、三期工程，期待讓城市改變。

▲和美鎮污水下水道工程正式啟動。

水資處指出，和美鎮污水下水道系統第一期主次幹管及分支管網工程，主要工作內容為圓形鋼環工作井開挖立坑153處，工作井直徑1.89公尺至2.59公尺，立坑預鑄人孔組立收築後的孔蓋將縮減為75公分；地下污水管線(管徑30公分至60公分)以短管推進8,183公尺，可減少對環境及交通之衝擊。

王惠美說，城市的改變中，都會有陣痛期，但因為有彰化市污水建設工程施作的經驗，加上地方民代的反映，為減少交通的的陣痛期，原本施作單一工作井的時間需要為期一個月，在和美地區要施作153個工作井，縣府委請營建署施作的時間將加快縮短到二個星期內完成，以降低影響到民眾的交通及生活的影響，也希望鄉親朋友這段期間多多包涵。

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