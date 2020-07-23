全台首發！彰化和美鎮發600元　民眾超開心：現金最好

▲彰化和美發600元振興現金券。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

繼中央發放振興3倍券後，彰化縣和美鎮喊出加碼每人600元現金，23日上午在逐一在各里發放，一早便有許多里民帶著相關證明文件前往，耐心的排隊領取，雖然天氣相當的熱但是民眾的臉上都露出笑容的說，「還是發放現金最好」，這也成為台灣本島首發。

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▲排隊領取振興現金券。（圖／記者唐詠絮攝）

和美鎮人口數至6月30日止為90,235人，每人600元，預計發放5,414萬餘元消費禮金，公所日前已經將錢提領出來，由派出所保管，再發放到每一個里，由各里民帶著全家戶口名簿等證明文件到里辦室領取，上午鎮長阮厚爵及市民代表們到現場視察發放情形。

▲鎮民拿到現金券臉上掛滿笑容。（圖／記者唐詠絮攝）

有一名阿公領了6個紅包，也有一口氣領了10餘個，大家的臉上都堆滿了笑容，拿到這些現金最主要都要用在購買民生物資，有民眾說，這不用先拿1千元出來購買，這真的比振興消費券更實用，更感謝鎮長的德政。

日前伸港鄉代會也將加碼2千元，昨天花壇鄉長也宣布在代表會通過後，將發放1千元振興現金券，彰化市公所也有可能會發放，今天員林市公所加開臨時會討論，是否發放現金券仍有待會後結果。

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