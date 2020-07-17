彰化伸港擬加碼發振興現金1000元　「鄉庫11億多」最富大村鄉不跟進

▲伸港鄉公所發放每位鄉民台電中火地方回饋金1000元生活扶助金。（圖／伸港鄉公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

繼中央發放振興3倍券後，彰化縣和美鎮喊出加碼每人600元現金，如今伸港鄉也跟進，將於28日送交代表會臨時會審議，一旦通過將發放1000元振興現金，縣內鄉鎮結餘款有11億多的最富有的大村鄉卻持不同看法，鄉長游盛說，沒有考量要發放，還不如將經費用在地方重大建設，更是嘉惠鄉民最大的利多。

和美鎮人口數至6月30日止為90,235人，每人600元，預計發放5,414萬餘元消費禮金，而伸港鄉目前結餘5億餘元，人口數有3萬餘人，每人1千經費需要用到3千多萬元，對鄉鎮庫財源而言，暫時不會構成壓力，因此鄉長曾煥彰也將提報代表會通過即可發放，對此鄉民代表也喊加碼到2千元。

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▲和美公所將發600元振興現金券。（圖／ETtoday資料照）

和美及伸港鄉加碼跟進發放現金振興券的作法，員林市長游振雄就說，發現金作法不是不好，但600元或是1000元花掉了就沒有了，將這筆經費用在全市民社會福利上是最好的，目前也已經在規劃進行「幸福卡」，以後全市民搭乘巴士都優惠甚至免費的作法，更為適合。

而大村鄉結餘款有11億多，是全縣最富有鄉鎮，鄉長游盛說，發放振興現金券的做法倒不如將經費用在鄉內重大建設聯托及圖書館上，未來後代子孫都能看到也能使用到，獲利不少更大。

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