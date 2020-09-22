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秋分了！下波冷空氣更強變天時間出爐　「白海豚」最大威脅曝光

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天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲氣象局觀測，輕度颱風白海豚今晨2時中心位置在台北東方1390公里海面上，以每小時15公里速度，向北北西轉北進行。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

「秋分」到！中央氣象局預報員葉致均表示，周四鋒面報到加上東北風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨，且冷空氣強度比這波稍強一些，低溫會再降1、2度。氣象專家吳德榮說，輕度颱風白海豚真正對日本更大的威脅是來自周三、周四與鋒面的「共伴效應」，帶給本州的大量降水。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（22日）和周三東北風逐漸減弱、水氣減少，各地為多雲到晴，花蓮、台東和恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部近山區平地和各地山區有雷陣雨。

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葉致均說，今晨中部以北低溫約24、25度，局部地區因輻射冷卻作用來到20至22度，自動測站最低溫出現在新北市雙溪的20.3度，人工測站則是淡水的22.2度；白天北部、東半部高溫約30至32度，中南部約33至35度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

今也是24節氣的「秋分」，是秋天的第4個節氣，秋分時太陽直射赤道，全球晝夜等長，秋分後，北半球晝漸短、夜漸長，南半球晝漸長、夜漸短，而台灣天氣也開始慢慢變涼了。

葉致均提醒，周四鋒面通過加上東北風增強，東北風持續影響到周日，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主，低溫會比這波東北風再降1、2度，北部、東北部約23、24度，高溫則約30度；下周一東北風減弱，水氣稍微減少，但北部、東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

氣象局觀測，輕度颱風白海豚今晨2時中心位置在台北東方1390公里海面上，以每小時15公里速度，向北北西轉北進行。葉致均指出，颱風往北轉東北向日本近海移動，對台灣無影響。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼白海豚一路向北對台灣無影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，白海豚在日本南方海面，向北緩慢前進，脫離鞍形場後略加快，再逐漸受西風帶導引，轉向東北加速。

吳德榮分析，最新氣象局路徑潛勢預測圖及歐洲（ECMWF）系集模式模擬皆顯示，白海豚轉彎的幅度若不夠大，直接登陸日本本州的機率高；不過，真正更大的威脅是來自周三、周四白海豚與鋒面的共伴效應，帶給本州的大量降水。

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