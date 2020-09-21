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「白海豚」颱風最快今生成路徑曝光　下波冷空氣更強變天時間出爐

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天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲彭啟明說，熱帶低壓約在台灣東方約1350公里處。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

白海豚颱風最快今生成！中央氣象局觀測，位於琉球東南東方海面有一個熱帶性低氣壓，24小時內有發展為輕度颱風的趨勢。天氣風險公司總經理彭啟明今天（21日）表示，它正在發展，不排除有逐漸成長為颱風的機會，預期路徑往偏北。若屆時成颱，將是今年第12號颱風「白海豚」（Dolphin，香港提供，指中華白海豚）。

彭啟明在臉書說，今鋒面的影響已經緩和，北部、東半部以迎風面東北風的地形降雨為主，偶有局部陣雨，中南部靠山區則有零星的午後熱對流發展。

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彭啟明指出，這波東北風並未如預期對台灣帶來顯著的降溫，今晨北部的溫度都還有25、26度，還算舒適，秋涼的感覺還不大明顯；不過，白天中午高溫預計回升幅度不大，北部約到30至32度，東北角的迎風面仍偶有地形陣雨。

彭啟明表示，中南部不受到這波東北風或鋒面的影響，變化不大，早晚溫度仍有25至32度，靠山區仍有午後零星陣雨發展機會；類似天氣將維持到周二、周三，白天溫度會逐步回升一些。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼熱帶低壓最快今成白海豚颱風。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明提醒，周四則有另外一波鋒面再度接近，這波鋒面還不夠強，走得速度也頗快，也是類似20日的情境，北部及東半部影響較多，轉為偶陣雨的天氣；後面的東北風也會再度報到，這波較涼的空氣南下較為顯著，溫度也會再略降一些，也將持續到這周末，都是東北風影響的天氣型態。

彭啟明說，而在日本南方海面，正位於琉球東南方、約在台灣東方約1350公里處，有一個熱帶性低氣壓正在發展，不排除有逐漸成長為颱風的機會，預期路徑往偏北，但可能配合上鋒面系統南下，是否影響日本仍有待觀察。

至於熱帶低壓是否有可能成颱？氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，美軍已經認為它是颱風，但日本氣象廳認為還不是，會不會成颱要看日方的主觀認定。而日本氣象廳在上午9時也發布「烈風警報」（GW），代表在未來24小時內有可能成颱。

葉致均也提醒，周四鋒面通過加上東北風增強，一直到周日都是東北風影響，北部和東半部有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷雨為主；屆時北部、東半部高溫約30度，低溫再降個1、2度，約來到24、25度，冷空氣強度比這波東北風稍強一些。

▼美軍已認定該熱帶低壓為颱風。（點圖可放大／翻攝JTWC）

天氣圖。（圖／翻攝JTWC）

▼各國模式預測熱帶低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

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