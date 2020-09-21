「白海豚」颱風突襲加速轉彎！2波鋒面變天轉雨　日夜猛降10°C

▲今年第12號颱風「白海豚」，2天後將加速轉彎直撲日本。（圖／翻攝jma）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局課長羅雅尹指出，22日東北風減弱，各地稍微回溫，降雨以花東、恆春半島有短暫陣雨，近山區午後有雷陣雨，另外東方海面新生成的今年第12號「白海豚」輕度颱風，預估朝日本南方海面前進，對台灣沒有直接影響。未來一周天氣有兩波變化，22、23日（周二、三）秋高氣爽、日夜溫差大，24日（周四）後鋒面及東北風增強，北東轉雨。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中指出，白海豚颱風形成後，由於位在鞍型場裡（導引氣流較弱地方），預估到22日上半天之間，算走得較慢，之後慢慢脫離、往北加速，逐漸進入西風導引，往東北加速，不排除會從日本本州登陸；系集預報也顯示，許多條路徑是在陸地上，對日本最大威脅時間落在23、24日，因有共伴效應，與鋒面產生交互作用帶來大量降雨，對台灣天氣沒有影響。

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▲白海豚突襲生成，恐從日本登陸降大雨 。（圖／中央氣象局）



吳德榮指出，22、23日天氣穩定，北部高溫約31度，清晨時因輻射冷卻效應，桃園等空曠地區低溫降到僅21度，24日有鋒面通過，又是一陣轉變，北部有雷陣雨，25日（周五）很快地鋒面通過了，天氣又好轉，氣溫依舊涼涼的。26日（周六）有一小股東北風，北部有一點降雨機率，感受起來已經不像過去那麼熱了。

氣象局預報，22日東北風逐漸減弱，各地大多為多雲到晴、穩定天氣，僅東南部地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後各地山區及南部近山區的平地有局部短暫雷陣雨；溫度方面，早晚各地稍有涼意，低溫約25、26度，白天北部及宜花高溫約31、32度，其他高溫33至35度，中午前後仍較暖熱。

預計23日東北風減弱，各地大多為多雲到晴，24日鋒面通過及東北風增強，25至27日（周五至日）東北風影響，北部、宜蘭氣溫稍下降，北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

根據氣象局觀測，12號「白海豚」（Dolphin，香港命名）輕度颱風，21日晚間8時中心位在台北東方1380公里海面上，以時速11轉15公里速度，向北北西轉北進行，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級暴風半徑80公里，路徑預計朝日本南方近海前進，對台灣天氣無影響。

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