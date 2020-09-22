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做事不要太努力！保有餘裕　反而能投入百分之百的精神

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▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲為自己保留餘力，做事才能更投入。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

精選書摘
作者／世野一成
摘自／《為什麼有錢人先吃最喜歡的菜？：55條思考法則，換一顆有錢人的「投資腦」》

「為甚麼我這麼拚死拚活，卻還是做不好？」偶爾我們會遇到像這種怨天尤人的抱怨。

而且，也只有這種人會說：

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「為甚麼那些輕輕鬆鬆的人反而做得比較好？像我這樣賣命的人卻做不好？老天爺真是太不公平了！」

這些人的抱怨，我是這麼想的。

如果你「拚死」在做，不是早就做到死了嗎？

如果死了，怎麼繼續做下去呢？（笑）

反倒是輕輕鬆鬆的人可以做得好。因為「可以活著輕輕鬆鬆地做」啊！

做事情總是一副拚命三郎賣命的人，大部分都是把自己逼到極限做事的人。也就是說，這樣的人做事，絕對不會給自己留點餘地。

另一方面，一樣做事很努力，但是帶著笑臉開心做的人，是能夠衡量自己的底

限，量力而為的人。這樣的人因為保有餘裕，反而能夠投入百分之百的精神做事。

其實，我也是一個愈使力去做，反而愈沒有辦法順利成功的人。

我從小學就開始打棒球。在小學和中學的時候，即使沒有太多的練習，只是玩一玩而已，也能夠當正式球員活躍在球場上。

但是，當我進入高中之後，情況瞬間逆轉。

我進的高中球隊，是一個每年都以進入甲子園為目標的球隊，每一位球員都是好手。面對這麼多的高手，我變得有點焦慮。為了跟上大家的實力，我也開始「夜間練習」，不管是跑步還是揮棒，每天晚上都不間斷地練習。如此拚命練習之下，總算得以保住正式球員的位置。

在當時，我拚命練習才有辦法保住這個位置。但是，球隊裏卻有人只是抱著玩玩的心情在打球，這樣的人卻也能夠當正式球員，在我看來，著實覺得很不可思議。

更不可思議的是，在我高中三年級的時候，有一位一年級的新生，一進來球隊，馬上就搶走我原本的位置。

當我知道這件事的時候，心裏的感覺是「我那麼努力，但是下場卻如此；這應該已經是我的極限了吧？」。在當時，我最熱愛的棒球反而變成我痛苦的來源。

惡事接二連三，自己因為太過激烈地練球，反而受傷了。

「啊！大概都沒辦法打球了吧？」

結果，我高中的棒球生涯就這樣慘淡落幕。

因為我百分之百付出心力，所以愈做只會讓自己愈累，也沒有餘力再做下去。

年輕時，百分之百付出心力卻付諸流水的回憶，可以把它當成是「青春時代的酸甜苦辣」。

但是出了社會之後，可就不一樣了。

因為已經沒有必要拚死拚活，配合誰的腳步了。

事情會因為自己是「一百公尺的短跑選手」或是「馬拉松選手」而有所不同。

如果馬拉松選手配合一百公尺的短跑選手，一開始就跑得飛快，相信一定也不會有甚麼好結果。

以下這個例子也是一樣的。

「那個人晉升比我快！」，然後自己心裏變得焦躁不安，反而開始拚命想做很多事情。我認為這樣的努力，其實沒有甚麼意義。

比方說，有一個工作，你如果拚命做，有可能一個星期可以完成。

各位會選擇怎麼回覆給對方？

「一個星期真的可以完成嗎？該怎麼辦呢？」心裏即使覺得不安，但是想到快點完成工作也許能夠獲得對方的讚賞，於是心一橫回覆：「一個星期完成它」？

或是回覆對方：「這個工作請給我兩個星期完成」，然後花個十天的時間提早完成它？

如果是我，我會選擇後者。

自己花了百分之百的努力，付費的客戶如果沒有感到十分滿意，你所做的努力是沒有意義的。

而且，如果你已經花費百分之百的努力，萬一遇到任何狀況需要修正時，你已經沒有餘力再去應付了。

但是，如果你只花費一半的精力完成，假使遇到任何問題，你還有一半的餘裕可以處理後續事宜。

不要太努力，先花一半的精力先做完，再慢慢將它修補調整到最好的程度。

「不管做任何事，都要為自己保留餘力。」這樣的心態是很重要的！

致富金句：即使你付出百分之百的力氣，但是對方沒有百分之百滿意的話，一切都沒有意義！

★本圖、文經時報出版授權，摘自《為什麼有錢人先吃最喜歡的菜？：55條思考法則，換一顆有錢人的「投資腦」》

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