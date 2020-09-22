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LINE TAXI上線週年！用戶破百萬　LINE TAXI PLUS年底上路

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▲LINE TAXI上線週年！用戶破百萬　LINE TAXI PLUS年底上路。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE TAXI上線週年。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE TAXI叫車平台今（22）日舉辦上線一週年活動，首度公開過去一年的營運表現，包括LINE TAXI的合作車隊TaxiGo車輛數突破6500輛，成長逾一倍，還有註冊會員超過100萬，以及搭乘人數成長3倍，搭乘趟數成長3.6倍，並預告LINE TAXI PLUS即將在今年第4季正式上路。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，今年面臨疫情挑戰，LINE深刻感受網路平台影響力更勝以往，而LINE TAXI與LINE生態系深度整合，不僅為用戶帶來便利的數位生活，更發揮科技優勢與創新能力，促進計程車產業升級，LINE將持續支持台灣有潛力的新創團隊，連結更多用戶與合作夥伴。

▲LINE TAXI上線週年！用戶破百萬　LINE TAXI PLUS年底上路。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE TAXI執行長陳泰成。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE TAXI執行長陳泰成表示，疫情期間，LINE TAXI團隊積極協助司機數位轉型，特別是許多原先不願意加入車隊的司機，開始透過LINE TAXI叫車平台接單並使用數位支付，以減少空車時間，與現金交易的接觸。

陳泰成指出，說服這些司機的關鍵，就是LINE TAXI希望打造一個對司機最友善的叫車平台，對司機的承諾包括免裝設備，也就是只要有手機就能接單，節省相關設定費用與繁瑣手續，以及抽成合理，最高不超過15%，還有乘客所享優惠皆不會轉嫁給司機，並透過廣告分潤幫司機增加收入。

▲LINE TAXI上線週年！用戶破百萬　LINE TAXI PLUS年底上路。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE TAXI上線週年公布用戶破百萬，合作車輛數突破6500輛。（圖／記者姚惠茹攝）

陳泰成分享，短短一年，代表服務乘載量能的車輛數，從上線時3,000輛，現已突破6,500輛，並在車輛數快速增長的同時，平台司機的乘客評分平均達4.88顆星，而北北基、台中、高雄為這一年成長最快速的前三大服務地區，包括司機人數與乘客搭乘趟次成長都翻倍。

陳泰成說明，乘客的部分，註冊用戶從上線時的47萬，增長至100萬，而且不止用戶數增加，實際搭乘的人數在這一年內也增加3倍，而搭乘趟數更成長3.6倍，顯示LINE TAXI不僅擴大用戶數量，更持續提高用戶對平台的黏著度。

▲LINE TAXI上線週年！用戶破百萬　LINE TAXI PLUS年底上路。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE TAXI預告LINE TAXI PLUS將在今年第4季正式上路。（圖／記者姚惠茹攝）

陳泰成補充，LINE TAXI肯定並支持交通部持續推動計程車產業數位化、優質化的努力，去年開放多元化計程車相關法規時，LINE TAXI即著手開發系統，並配合主管機關進行一次次的路測，終於在今年6月獲得核准，為首家取得多元化計程車免裝錶計費審核的台灣叫車平台。
 
陳泰成強調，LINE TAXI PLUS的多元化計程車相當受到司機歡迎，主要是免裝錶，只要安裝司機App，就能以政府核准的費率接單，相對方便簡單，再加上平台條件友善，首月即吸引超過200名司機申請，當中積極接單的司機，月營收最高已達10萬元，並預計最快今年第4季正式上路。

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