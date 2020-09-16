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LINE TAXI深受女性白領青睞　兩天搭乘1趟以上就成鑽石會員

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▲LINE TAXI 於9月12日首次舉辦鑽石會員年度聚會加入LINE TAXI「T Rewards」會員計劃 LINE TAXI優秀司機也受邀到場分享服務 左起依序為LINE TAXI執行長陳泰成、甘樂文創 。（圖／LINE TAXI提供）

▲LINE TAXI首次舉辦鑽石會員年度聚會 。（圖／LINE TAXI提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE TAXI日前首次舉辦鑽石會員年度聚會，回饋使用者支持並積極聽取意見回饋，以提供更優質的乘車體驗，並在活動中首次揭露鑽石會員當中，有9成是上班族，7成為女性，顯見LINE TAXI極受女性白領青睞，成為日常交通首選，並將持續用心經營「T Rewards」會員計劃與推出創新服務。

LINE TAXI鑽石會員年度聚會的活動現場，LINE TAXI執行長陳泰成與LINE TAXI技術長黃佩恩與會員分享創業故事，以及重點功能背後的開發甘苦談，也邀請優秀司機們到場分享服務經驗，促成積極正向的交流。

▲加入LINE TAXI「T Rewards」會員計劃 LINE TAXI優秀司機也受邀到場分享服務 左起依序為LINE TAXI執行長陳泰成、甘樂文創 。（圖／LINE TAXI提供）

▲加入LINE TAXI「T Rewards」會員計劃三步驟 。（圖／LINE TAXI提供）
 
LINE TAXI表示，獨家經營的會員計劃名為「T Rewards」，會員共有三個等級，依等級提供不同的會員專屬優惠，像是加入「T Rewards」即自動成為白銀會員，6個月內搭乘30趟可成為黃金會員，搭乘總計超過120趟就能晉升為鑽石會員。

LINE TAXI指出，換算下來，等同於兩天搭乘1趟以上，就能成為鑽石會員，享受最高等級的鑽石會員優惠，包含機場乘車券、合作店家優惠、千元生日乘車券，以及參加鑽石會員年度聚會等多重好康。

LINE TAXI說明，「T Rewards」會員計劃自2019年10月正式上線，會員持續增加，並首次公開「T Rewards」鑽石會員輪廓，發現其中9成鑽石會員為上班族，近7成為女性，主要乘車需求為上下班通勤，而當月搭乘次數最多的會員，平均每日搭乘5趟，顯見LINE TAXI深受女性上班族肯定。

LINE TAXI分享，乘客搭車最困擾的問題之一，就是下車要付款時候，若是身上現金不足，或是趕著下車但還要找零，就會感到匆忙與不便，回應這樣的使用者需求，因此開發自動付款功能，讓乘客下車時連付款的動作也不需要，就自動完成付款，而司機端也不用額外安裝刷卡機。 

▲加入LINE TAXI「T Rewards」會員計劃 LINE TAXI優秀司機也受邀到場分享服務 左起依序為LINE TAXI執行長陳泰成、甘樂文創 。（圖／LINE TAXI提供）

▲LINE TAXI優秀司機分享 。（圖／LINE TAXI提供）

活動中邀請到三位優秀司機分享優質服務的秘訣，他們分別是多元計程車接單第一名，女性司機接單第一名，與服務優質零客訴的代表，而這些優秀司機們共同的特色是，都非常懂得觀察乘客的需要，像是乘客想不想聊天、是否趕時間等小細節，他們都能以對應的方式來服務。

活動現場設有互動留言牆，邀請會員與司機一同許願，其中獲得會員評選最愛功能一二名分別是實質回饋車資的「天天領乘車金」，與下車免拿錢包或刷手機的「自動付款」功能，還有會員有許願希望可以指定設有KTV設備的車款，在車上高歌一曲，或能在生日當月可以指定豪華車款接送。

LINE TAXI強調，這次鑽石會員聚會邀請三峽地方創生單位「甘樂文創」分享社會企業經營的心路歷程及在地耕耘的美麗故事，讓用戶想要體驗三峽人文風景時，可以透過LINE TAXI的「預約叫車」，以及「多點上下車」的功能，用在地人的視角深入探索地方之美。

▲加入LINE TAXI「T Rewards」會員計劃 LINE TAXI優秀司機也受邀到場分享服務 左起依序為LINE TAXI執行長陳泰成、甘樂文創 。（圖／LINE TAXI提供）

▲LINE TAXI邀請三峽地方創生單位「甘樂文創」分享 。（圖／LINE TAXI提供）

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