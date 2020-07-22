「LINE TAXI Plus」多元化計程車　通過政府許可免裝錶計費營運

▲LINE TAXI取得「多元計程車」營運許可。（圖／LINE TAXI提供）

記者姚惠茹／台北報導



「LINE TAXI叫車平台」今（22）日宣布通過交通部多元化計程車網際網路平台免裝錶計費審核，正式啟動多元化計程車「LINE TAXI Plus」相關營運服務，目前為審核通過初期，將積極招募優質多元計程車司機，並先以台北市作為多元計程車推廣試行區域，再逐步擴展到新北市與全台其他縣市。

LINE TAXI執行長陳泰成表示，LINE TAXI支持交通部持續推動計程車產業數位化、優質化的努力，也非常榮幸能通過主管機關審核，成為首家通過多元計程車網際網路平台免裝錶計費的本土叫車平台，以免跳錶的數位化計費方式，加速本土計程車產業的數位轉型。

陳泰成指出，未來將持續運用科技，為用戶帶來更創新、更便利的叫車體驗，LINE TAXI為開放的叫車平台，歡迎更多優質的司機與車隊加入LINE生態圈，一起創造多贏、共榮的產業生態，提供乘客更好的服務。



LINE TAXI叫車平台表示，不只對用戶來說簡單好上手，對司機端來說也非常友善，像是不需額外安裝刷卡機，並且有完善的司機培訓制度，維持良好溝通，最實在的是LINE TAXI叫車平台經常規劃鼓勵用戶搭乘的行銷活動，而且相關成本皆不會轉嫁給司機，希望成為對司機最友善的叫車平台。

▲LINE TAXI Plus透過平台叫車。（圖／翻攝LINE）

LINE TAXI叫車平台指出，LINE TAXI Plus的車資計算免裝錶，費率經主管機關審核通過，遵守政府規範費率的基本下限，即現行一般計程車運價，並可依乘客需求輔以加成費用，例如夜間加成時段、叫車尖峰時段、偏遠地點等等。

LINE TAXI叫車平台說明，LINE TAXI Plus具備三大服務特色，像是預告固定車資，讓乘客預設上下車地點，並預告固定車資，單趟最多可設定三個下車地點，而且固定車資可免除擔心繞路或塞車漲價的情況。

LINE TAXI叫車平台補充，特色像是嚴選舒適車輛，因為LINE TAXI Plus多元計程車非黃色車體的計程車，平均車齡不到4年，主要以平台叫車為主，不接路邊隨招客人；還有自動付款免等待，可以全面綁定自動付款，讓乘客趕時間下車時不用等司機結帳，更加快速便利。



LINE TAXI叫車平台強調，自2019年10月正式上線以來，用戶僅需透過LINE應用程式，就能使用叫車、付款、分享行程等功能，與LINE生態圈深度整合，持續累積用戶的肯定與口碑，合作車隊司機已超過6,000人，註冊會員數現已超過80萬。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你換1.5倍東森幣