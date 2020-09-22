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LINE TAXI推3大新功能！「安全支援中心」上線　週年搭乘送好禮

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲LINE TAXI上線週年！用戶破百萬　LINE TAXI PLUS年底上路。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE TAXI上線週年推出3大全新功能。（圖／記者姚惠茹攝）

記者記者姚惠茹／台北報導

LINE TAXI叫車平台今（22）日舉辦上線一週年活動，會中宣布推出3大全新功能正式上線，包括即將上線的「安全支援中心」、「日日搭送禮」，以及「封鎖司機」的雙向評分功能，並發布「LINE TAXI精彩一年嘿皮書」，更在週年慶推出嫦娥搭車慶中秋、星際尋寶驚喜包等好禮。

LINE TAXI執行長陳泰成表示，為了確保乘客的搭乘安全，LINE TAXI即將上線的ㄆ，就是讓乘客在行程中若遇到危急狀態時，可以快速通報的機制，使用方式非常簡便，可預先在系統中設定緊急聯絡人，需要時即可選擇任一方式通報。

▲LINE TAXI上線週年！用戶破百萬　LINE TAXI PLUS年底上路。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE TAXI「安全支援中心」即將上線。（圖／記者姚惠茹攝）

陳泰成指出，「安全支援中心」的全新功能，包括撥打110報案，就是系統會輔以自動傳送路線給警局，以及簡訊報案，便利不同緊急狀況時，可以選用傳送簡訊給所在地的警局，還有通知緊急聯絡人，就是可以使用簡訊緊急通報家人或朋友，並傳送行程路線。

▲LINE TAXI上線週年！用戶破百萬　LINE TAXI PLUS年底上路。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE TAXI「日日搭送禮」正式上線。（圖／記者姚惠茹攝）

陳泰成分享，「日日搭送禮」的全新功能，主要是是LINE TAXI近期針對高頻次用戶，透過大數據所設計的獨特優惠機制，內容為乘車優惠，共有三種價格方案，並由於受到熱烈迴響，因此進而開發送禮機制，現在購買後不只可以自己使用，還可以直接用LINE訊息送給LINE好友。

▲LINE TAXI推3大新功能！「安全支援中心」上線　週年搭乘送好禮。（圖／翻攝LINE TAXI）

▲LINE TAXI「日日搭送禮」方案。（圖／翻攝LINE TAXI）

陳泰成說明，「封鎖司機」的全新功能，主要是讓乘客司機為對方評分，透過雙向評分機制鼓勵正向互動，並談到雖然司機平均的服務平等高達4.88顆星，但若仍有讓乘客感受不舒服的情況，現在乘客多一個「封鎖司機」的選項，封鎖後將不會接到該司機的搭載，也可一鍵解除封鎖。

▲LINE TAXI上線週年！用戶破百萬　LINE TAXI PLUS年底上路。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE TAXI上線週年推出好禮回饋活動。（圖／記者姚惠茹攝）

為了歡慶LINE TAXI一週年，陳泰成發布「LINE TAXI精彩一年嘿皮書」，分享平台累積的有趣數據，像是發出近130萬個徽章，並在互動遊戲中種50萬顆樹與花，已有近50%會員使用自動付款，最多人選擇寵物友善專車的地區是台北市大安區，晚上8點後最多人叫車的也是台北市大安區等。

同時，陳泰成從即日起到10月4日，輸入「中秋節快樂」得乘車券15元乙張，而且在官方帳號內完成嫦娥月兔互動遊戲，完成指定任務後得到2T里程，還有從9月29日到10月31日，只要在LINE TAXI官方帳號點選「星際驚喜包」，即可分享禮物盒給LINE好友，禮物包括老爺行旅住宿券、台北W飯店W Playground 玩不累住房專案一晚、酷聖石冰淇淋中杯以上冰淇淋買一送一等。

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