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鳳山日常？血腥街頭又來...兩派飆殺大亂鬥　警趕赴「火速清場」

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記者黃子倩／高雄報導

高雄市鳳山區今晨發生一起街頭砍人事件，發生時間接近凌晨一點，在五福三路的速食店前面，突然有好幾輛車高速追逐，直到撞上路旁的汽機車後才停下，甚至還有人持刀棍怒砸三車，憤怒的朝一名男子瘋狂追砍，根據了解，這兩派人馬本來在前鎮區興仁公園談判，雙方疑似談判破裂後，劉姓男子一方追到鳳山區發現對方行蹤，開始一連串衝撞、砍殺的行動。

▲▼ 車輛衝撞畫面 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲嫌犯開車衝撞路旁汽機車。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼鳳山發生一起街頭砍殺案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼高雄鳳山發生砍殺案件，嫌犯遭警方逮捕。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼鳳山發生一起街頭砍殺案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

經過警方調查，此次口角糾紛事件起因是一名17歲的吳姓男子，與另一名25歲的蔡姓男子兩人因故互嗆，21日9點先約在前鎮區興仁公園聚眾談判，後來因民眾報案，前鎮分局先派員到場盤查，一共查了4車10人，但因為沒有違法情事，登記後讓他們先行離開，沒想到後來雙方跟車在鳳山有了另一波衝突。

▲▼ 鳳山發生一起街頭砍殺案，作案用兇刀 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲嫌犯犯案時使用的凶刀。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，糾紛起因疑與借貸有關，雙方透過朋友、也就是吳與蔡兩人代為出頭談判，沒想到談判不成，演變成街頭衝撞、砍人的暴力事件，警方趕到現場時，發現林姓男子右手遭砍受傷，方姓男子則是頭部受傷送醫。

▲▼鳳山發生一起街頭砍殺案，作案用兇刀 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄鳳山發生砍殺案件，地上還留有犯案時使用的球棒。（圖／記者黃子倩翻攝）

但警方除了先處置傷者外，也立刻動員清理現場，除了將碎片掃到路旁外，還急著將遭砸3輛車輛開走移置，案發現場很快就被警方清理乾淨。

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