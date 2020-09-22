高雄獨居婦居家檢疫期間死亡！陳其邁：盼機制更有「人味」



▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市林園區一名40多歲女性，平日於國外工作，9月16日因自上海搭機由高雄國際機場入境返台，並回高雄林園區自宅進行14天居家檢疫，沒想到21日因無法聯繫上她，進入家中竟發現人已經明顯死亡。由於此婦人是獨居，高雄市長陳其邁也特別表示，針對居家檢疫的關懷機制，希望能更有人味（人情味）、更溫暖一點。

一名住在林園區40多歲的女性，16日從上海返台後就住在自宅居家檢疫，21日環保局人員準備清理垃圾時卻2度聯絡不到人，里幹事也找不到人，因此因此通報民政局會同警察人員到現場查察，發現她獨自在家中已經明顯死亡，現場初步評估無他殺嫌疑，22日相驗會進行新冠肺炎採檢，結果將由中央流行疫情指揮中心公布。

由於此名婦人是獨居，高雄市長陳其邁也表示，台灣的居家檢疫系統，相對其他國家來講是非常嚴格、執行力也非常好，大概都99.9%以上的民眾都會配合，這也是防疫成功最重要的關鍵。而過去在中央都有考慮到希望機制能夠更人性、更有台灣的模式，因此透過里幹事，每天或每兩天，打電話去關懷及問候，瞭解個案情況，一方面是防疫規定，一方面有時居家檢疫只有一個人、有人打電話問候，會讓當事人的生活照顧、感覺比較有人味。

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陳其邁表示，打電話聯繫居家檢疫個案時，若發現對方心情不好、就透過聊天，必要時就能先有一些特別的處理。