30公斤白米放車頂開走卻不知掉落　民眾路不拾遺送警所　

▲警方協尋掉了一大包白米的失主。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市竹園派出所員警於日前執行上午時段派出所轄區巡邏勤務接獲值班員警通報，派出所受理民眾手裡捧著一大袋白米前來報案協尋，警方受理後呼叫線上巡邏員警前往報案民眾拾獲白米遺落處附近查訪，並經透過調閱監視器影像畫面查證比對，聯絡上白米主人前來派出所把這一大袋遺落白米認領回，失主對於好心拾得民眾與警方積極協助找尋通知將其不慎遺落白米認領深表非常感謝。

▲失主出面認領遺落的白米。（圖／記者翁伊森翻攝）



竹園派出所警員陳冠諭、吳政峰日前巡邏時接獲派出所值班通報，派出所受理一位民眾捧著一大袋拾得白米前來報案協尋，2巡邏員警獲報後經與拾得報案民眾了解該一大袋白米拾得過程，拾得民眾向警方表示於騎乘機車行經路過港坪公園停車場出入口處時，見有一大袋物品掉落在馬路旁，因擔心會影響到其他行經路過車輛安全，立即停車靠近查看，經查看竟然是一大袋白米(約30公斤) 掉落在路旁，於是馬上載送到派出所繳交協尋失主。

經警方受理了解後，透過調閱監視器影像畫面查證比對，查看到有一部白色汽車行經路過港坪公園停車場出入口處時即發現有一袋包裝物遺落路旁，另透過調閱影像比對到白色自小客車牌號後查證通知聯絡上失主前來派出所把這一大袋白米認領回保管，

警方調查指出，原來是任職於白米行林姓送貨員一早接聽客戶通知補貨，於出門時未仔細檢查是否有將貨品存放入後車廂即匆忙出門，因此將白米往車頂上擺放後，竟是不知疏忽的啟動車輛行駛，可能是行經港坪公園時剛好該一大袋白米從車頂滑落路旁，還好正在他到達交貨地慌忙找尋不到白米袋時突然接獲警方電話連繫通知遺落的一大袋白米已被好心路過民眾拾獲送交到竹園派出所通知認領。



竹園派出所所長呂坤林表示，警察的工作不只除暴、維護治安，更多是為民服務，肯定自己同仁受(處)理民眾拾交拾得物案件後認真積極查處，才能迅速通知連絡上失主並將物品歸還。

另呼籲民眾，車輛裝載貨物行駛於道路上，尤其是在高速行駛、轉彎或遇到路面顛簸時，此時車斗門板若未拴緊固定或裝載的貨物未捆妥紮穩，很容易在行駛中開啟或所裝載的物品散落到路面上，散落物不僅易造成車道壅塞車流回堵，更可能造成交通事故發生。

而裝載貨物不穩妥，行駛時顯有危險，除了可依道路交通管理處罰條例30條1項7款規定，處以新台幣三千元以上一萬八千元以下行政罰鍰並責令改正或禁止通行外，若致他人死傷亦須擔負刑事及民事上之責任，實在是得不償失。