信義區夜店鬥毆「遭警壓制骨折」嗆告　警：過程符合法律規定

記者張君豪／台北報導

14日凌晨3時許，台北市信義區某夜店發生打架衝突事件，警方出動快打警力到場制止，事後卻有民眾透過臉書社團質疑警方執法過當，化解糾紛過程造成1黃姓民眾腳部骨折，信義警分局22日提出澄清，督察組表示經檢視蒐證器畫面無法證明黃男腿部骨折與警方有關，且警方控制衝突過程使用辣椒水噴霧及強制力均符合比例原則。若當事人要提告，信義警方也予以尊重。

▲14日凌晨信義區夜店爆發消費者鬥毆，警方迅速到場壓制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲14日凌晨信義區夜店爆發消費者鬥毆，警方迅速到場壓制。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，當晚接獲轄區夜店報警，警方到場發現現場有20多名男女在某夜店ATT 4 FUN 大樓外廣場互罵甚至動手，警方到場呼籲雙方冷靜，但其中1名黃姓男子居然還動手毆打另名王姓消費者，警員看到立即使用辣椒水噴霧制止，事後並將動手者帶回並依違反社維法送辦。

事後黃姓民眾把過程PO上臉書社團，表示警方壓制過程中造成他小腿骨折，信義警分局對此說明，表示根據現場打鬥壓制影像，無法確定黃男受傷與警員有關，強調當下為制止衝突擴大才壓制黃男，過程符合法律規定。

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