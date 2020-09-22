居家檢疫靈感爆發！雲門鄭宗龍新作《定光》：心中一直沒長大的小孩

▲雲門舞集藝術總監鄭宗龍在居家檢疫時得到靈感，創作新作《定光》。（圖／李佳曄攝影／雲門提供）

記者林育綾／台北報導

雲門舞集藝術總監鄭宗龍新作《定光》將於中秋連假10月1日至4日在台北國家戲劇院首演，他透露年初從國外巡演返台時，居家檢疫期間的一場停電，成了他的創作靈感，「那一刻，乍現內心安定溫暖之光，而這道光源自心中那一直沒有長大的純粹小孩」，而雲門舞者為了讓身體更貼近自然，還一起登上海拔3422公尺的合歡山北峰。

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▲雲門舞者為了讓身體更貼近自然，登上海拔3422公尺的合歡山北峰。（圖／雲門提供）

自雲門舞集創辦人林懷民退休後，鄭宗龍2020年正式接任雲門舞集藝術總監，他笑說這次編創《定光》，沒有了《十三聲》裡艋舺時期那個身體跳來跳去、不太安分的鄭宗龍；而《毛月亮》有那種批頭散髮、讓人家覺得有點狂的鄭宗龍，也不見了。「這次反而是最安靜的鄭宗龍。當聲音與身體合一的時候，是一個人最光明的時刻，沒有雜念，那就是定光。」

鄭宗龍年初率領舞團至歐洲法國、倫敦與斯德哥爾摩3國、11座城市巡演《十三聲》，而後新冠肺炎來襲，返國後居家檢疫，原定演出暫停，緩下腳步後得到許多安靜之刻，鄭宗龍表示，那一刻，乍現內心安定溫暖之光，而這道光源自心中那一直沒有長大的純粹小孩，循著這道光編創新作《定光》。

▲鄭宗龍分享新作《定光》。（圖／李佳曄攝影／雲門提供）

《定光》的音樂設計林強以「擊磬」展現安定，並以台灣的三弦與月琴表現日常；聲音暨人聲創作張玹則藉由長時間與舞者相處，摸透每一位舞者的聲音質地與特性，寫下每個人適合的唱曲；同時引導舞者傾聽萬物，唱出聲音地景。張玹說他很佩服鄭宗龍，顧及每一位舞者發聲和身體的極限，所需要考量的方面細節，已經超出他對「編舞」的想像。

▲▼《定光》將於北中南巡演。（圖／李佳曄攝影／雲門提供）

燈光設計李琬玲也分享，「自然的光，是設計不出來的。只有玩光影，那才是自然。」她運用鏡面反射，精密的角度與時間計算，使一束束光線在舞台上游移、呼吸。而服裝設計陳劭彥則在舞者肉身，以國畫顏料上色，刷染自然色彩，當舞者肢體舞動、汗水滲透，將暈染出時間流逝的痕跡。

《定光》將於10月1日至10月4日在台北國家戲劇院世界首演，隨後10月17日至10月18日於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，10月24日至10月25日於台中國家歌劇院大劇院演出。

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