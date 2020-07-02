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隔離遇到停電成為靈感！雲門新作《定光》舞者爬海拔3422公尺合歡山

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▲▼雲門舞集舞者為了鄭宗龍新作《定光》，登上海拔3422公尺的合歡山北峰。（圖／雲門提供）

▲雲門舞者為了鄭宗龍新作《定光》，登上海拔3422公尺的合歡山北峰。（圖／雲門提供）

記者林育綾／台北報導

疫情雖然衝擊表演藝術圈，卻也帶給藝術家沈澱、啟發靈感的契機！雲門舞集藝術總監鄭宗龍在一次隔離期間正好遇到大樓停電，他從痛苦轉變為享受，內在的安定讓他有了創作靈感，《定光》因此誕生；而舞者們不僅要經過多次有氧、肌力與負重訓練，為了讓身體更貼近自然，還一起在端午前夕登上海拔3422公尺的合歡山北峰！

自雲門舞集創辦人林懷民退休後，鄭宗龍2020年正式接任雲門舞集藝術總監，2016年的創作《十三聲》在今年年初巡演歐洲，共63天11座城市27場；而去年他的作品《毛月亮》與冰島樂團Sigur Rós聯手，打造冷冽又科幻的異想宇宙，被國際專業舞評網站Seeing Dance讚為「兇猛而美麗」。

請繼續往下閱讀...

上半年由於疫情緣故，雲門許多演出都取消，對鄭宗龍而言有更多時間可以跟舞者工作，特別是有12位新的舞者，從前都是跟著林懷民老師，「對我們而言反而是好的時間，關起門來好好工作，等到門打開了，可以問問自己是不是準備好了，這是好事。」

鄭宗龍說，《定光》這個作品剛好遇到疫情，讓他跟舞者有安靜與安定的時候，而在安靜的時候感官會變得特別敏感，「當從歐洲返台隔離的時候，剛好遇到大樓停電，一開始我覺得好痛苦，但後來變得非常享受，因為社區的周遭聲音我都可以聽得到。」這股內在的安定，也成了他創作的靈感來源之一。

▲▼鄭宗龍《定光》。（圖／李佳曄攝）

▲隔離時遇到大樓停電，成了鄭宗龍新作《定光》的靈感來源之一。（圖／李佳曄攝）

而《定光》靈感起源最早在2018年，鄭宗龍與林強、張玹在聊天的時候跑出這個想法，當時在做《十三聲》，舞者須製造出市井小民的聲響場景，是一個雜亂未經過編排的聲音狀態，因此鄭宗龍思考，「聲音還有什麼可能性？有沒有可能被好好的編排，做出不同的聲音效果？」

他回想到年幼時，開心快樂的時候會亂哼亂唱，長大之後走在路上，也會看到小孩子有同樣的狀態，而當聲音跟肢體和在一起的時候，那樣忘我的狀態，身上彷彿散發著光芒，所以才將作品取名為《定光》，「『定』就是和在一起的關係，『光』則是希望給大家一些希望、溫暖。」

▲▼鄭宗龍《定光》。（圖／李佳曄攝）

▲《定光》靈感起源最早在2018年，鄭宗龍回想到年幼時，開心快樂的時候會亂哼亂唱。（圖／李佳曄攝）

關於與土地間的關係，讓鄭宗龍回想起小時候父親帶他去哈盆越嶺的爬山記憶，有長達45分鐘的下坡，踩的地方都是樹根，「對一般人來說會是很辛苦的路，但對我來說反而很好玩，我可以在下坡時找到很多新的跳舞方法，有很多不同的走法、蕩來跳去的，慢慢成了自己的舞步。」

為了讓舞者的身體與自然更貼近，身經百戰的舞者，經過多次有氧、肌力與負重訓練等準備後，特別在端午連假前夕登上合歡山北峰，也學會登山杖的正確使用，鄭宗龍想起爬山的情境，「當時希望在上坡跟下坡時，舞者真的可以用身體去感受這片土地。對年輕舞者來說，有些畫面只有在照片中看過，但當身體真的參與其中時，可以把一些知性拿掉，把感性放進自己的身體內。」

▲▼雲門舞集舞者為了鄭宗龍新作《定光》，登上海拔3422公尺的合歡山北峰。（圖／雲門提供）

▲雲門舞者為了鄭宗龍新作《定光》，登上海拔3422公尺的合歡山北峰。（圖／雲門提供）

而上山前謹慎的心情與身體的疲累，在攀爬過程中逐漸被周遭環境釋放，海拔3422公尺的視野美景，從懾人的夕陽、滿天星斗到等待日出，大自然帶來的震撼，深深刻印在舞者身體裡。《定光》將於10月1日在國家戲劇院進行世界首演，連演4場，隨後巡迴衛武營國家藝術文化中心、台中國家歌劇院演出。

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