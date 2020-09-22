美軍「超級大黃蜂」太平洋上空發射飛彈　射擊影片曝光！

文／中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電

共機擾台之際，美軍集結上萬兵力的「勇敢之盾」演習持續在西太平洋進行。美軍近日公開巡洋艦發射戰斧攻陸飛彈、大黃蜂戰機發射飛彈的畫面、影片。

兩年一次的美軍「勇敢之盾」（Valiant Shield）軍演14日展開，在西太平洋關島和馬里亞納群島附近海域，集結陸海空軍及陸戰隊，超過100架戰鬥機、1萬1000名官士兵參與。

太平洋艦隊18日發布新聞稿，說明美軍進行實彈演習，聯合空中、水面及水下的戰機、軍艦、潛艦發射武器，成功擊沉一艘退役軍艦。

太平洋艦隊並透過社群媒體，公布一段從戰鬥機上拍攝的畫面。F/A-18E「超級大黃蜂」自雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）起飛之後，在空中發射飛彈的影片。

▲美軍「勇敢之盾」大型軍事演習，雷根號航空母艦與上百架戰機參與。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）



第15驅逐艦中隊長狄莫斯（Steven DeMoss）表示：「這次演習展示我們不管從水下、水面或是空中，都能夠在海上發動壓制性的火力。我們能在全世界各個戰區，在我們選定的地點與時間，動用這樣的武力。」

儘管美國經常與其他國家的部隊聯合演習，勇敢之盾是特別只限美軍的野戰演訓（FTX），焦點在於遠洋的跨軍種聯合作戰訓練。

除了擊沉海上靶艦的實彈訓練之外，太平洋艦隊今天發布新聞稿及照片指出，安提坦號（CG-54）巡洋艦成功發射戰斧攻陸飛彈（Tomahawk Land Attack Missile，TLAM）命中關島外海的一處無人島。

安提坦號巡洋艦是最近一批航經台灣海峽的美軍軍艦之一，去年9月曾自由航行，自北向南經過台灣海峽。

安提坦號指揮官卡德威中校（Russell Caldwell）表示：「美軍致力於維護安全與區域穩定，對各種突發事件保持應變準備。發射戰斧攻陸飛彈是勇敢之盾演習的一環，使雷根號航艦打擊群演練關鍵戰鬥技能、提升戰術能力，以做出各種可能的軍事反應，捍衛我們在亞太地區的共同利益。」