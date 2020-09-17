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台商夫暈機女強人！兩度相約廣州「衝刺」　妻靠兩封簡訊贏回40萬

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記者黃翊婷／綜合報導

月領8萬高薪的鄭姓女強人去年1月在飛機上結識蘇姓台商，雙方很快墜入愛河，並在大陸廣州發生至少兩次性行為，她甚至傳送訊息稱，「記得我第一（次）跟你說的話嗎？『我說如果你沒有老婆我一定追你』這是真話」、「我也不想跟她一起分享一個老公」。沒想到兩個月後，卻因為這兩封簡訊被蘇妻抓包，遭提告求償100萬元。

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲蘇男坦承與鄭女有過性行為。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

蘇妻在判決書中主張，夫妻倆是在2010年9月結婚、2018年6月辦理登記，婚後丈夫因為工作關係，經常往返大陸廣州與台灣，鮮少在家，她為了讓丈夫專心衝刺事業，兩名孩子出生後就在家帶小孩，哪知道2019年1月起，鄭女開始介入他們的家庭，甚至傳送「你不用對我負責，我不會給你壓力，我們可以走走看試試看」等訊息給丈夫。

更讓蘇妻氣憤的是，鄭女傳送的另一封簡訊內容寫道，「記得我第一（次）跟你說的話嗎？『我說如果你沒有老婆我一定追你』這是真話，那時的念頭就是這樣，但因為你有老婆，所以我只能跟你用聊天的方式，沒想到越聊我們有很多相似之處，慢慢有了感情，我不是故意進入你的家庭、去破壞，但我也不想跟她一起分享一個老公，時間久了這個念頭越來越強烈，起了嫉妒心，我保留她，是我自己私心的想法，因為我不知道跟你會多久，我們兩個沒有未來，我也不想一直當小三」，字裡行間明顯知道男方已婚，卻還出言迷惑，導致丈夫態度轉變，在家常常對她大小聲、出言不遜。

後來蘇妻看了丈夫的自白書，這才知道他們曾在2019年2月28日至3月9日相約一起到廣州，並發生性行為，同年4月一樣在同一個住所發生多次性行為，「她的行為顯然已完全將我和丈夫的婚姻視為兒戲，使我的家庭產生裂痕，讓我身心俱疲，心中傷口永難撫去」，因此決定提告求償100萬元。

▲▼機艙,飛機。（圖／示意圖／pixabay）

▲蘇男和鄭女是在飛機上認識的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

對於正宮的指控，鄭女僅坦承與蘇男發生兩次性行為並辯稱，上述訊息是在2019年5、6月間傳送的，是在發生性行為之後，所以那些訊息不足以證明兩人發生性行為時，她知道男方已婚這件事，她主觀上並無意侵害蘇妻的配偶權，自然不用負責。

不過，蘇男接受偵查時坦言，和鄭女是在2019年1月搭乘飛往廣州的班機上認識的，「當時因為她不舒服，我有拿藥給她吃，後來有聊天，聊到我太太、小孩的事情，所以她認識我時就知道我有配偶」，偷吃的事情曝光後，他對於一時的情感迷失也感到很懊悔。

台南地院法官認為，從蘇妻出示的兩封簡訊以及蘇男的自白書、證詞看來，鄭女既然已經提到「不是故意要進入你的家庭、去破壞」、「不想跟她一起分享一個老公」，可見早已知道男方已婚，上述所辯不足採信，考量到她高中肄業，目前從事服務業，月薪高達8萬元，蘇妻則是大學畢業、擔任家庭主婦，衡量雙方社經地位等因素，最終裁定應賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。

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