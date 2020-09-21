12號颱風「白海豚」突襲生成？氣象局曝關鍵　下波變天時間出爐

▲氣象局觀測，琉球東南東方海面有個熱帶低壓向北移動，時速8公里。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

今年第12號颱風「白海豚」可能突襲生成？中央氣象局觀測，位於琉球東南東方海面有一個熱帶性低氣壓，至於是否有機會變成颱風？氣象局預報員葉致均表示，要看日本氣象廳的主觀認定，而美軍則已認為它是個颱風。他也提醒，下波鋒面和東北風周四報到，屆時冷空氣比這波稍強一些。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（21日）和周二受到東北風影響，東半部有局部短暫陣雨，而南部和其他山區午後有雷陣雨；今水氣稍微多一些，靠大台北東側仍有些零星降雨。

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葉致均說，周三東北風減弱，東南部和恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有雷陣雨；周四鋒面通過加上東北風增強，一直到周日都是東北風影響，北部和東半部有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷雨為主。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



葉致均表示，周四至周日北部、東半部高溫約30度，低溫再降個1、2度，約來到24、25度，冷空氣強度比這波東北風稍強一些。

氣象局觀測，琉球東南東方海面有個熱帶低壓向北移動，時速8公里。葉致均分析，它未來趨勢有增強可能，但頂多增強一些，朝北往日本近海通過後慢慢減弱。

至於是否有可能成颱風？葉致均指出，美軍已經認為它是颱風，但日本認為還不是，會不會成颱要看日方的主觀認定。若屆時成颱，將是今年第12號颱風「白海豚」（Dolphin，香港提供，指中華白海豚）。

▲▼葉致均說，熱帶低壓朝北往日本近海通過。（圖／氣象局）

▼美軍已認定該熱帶低壓為颱風。（點圖可放大／翻攝JTWC）

▼各國模式預測熱帶低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）