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【廣編】Kotex、Mister Donut推香氛衛生棉！甜甜圈香氣＋超Q包裝　女孩融化惹

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▲▼Kotex,Mister Donut,香氛,衛生棉,甜甜圈。（圖／Kotex提供）

▲Kotex近日與Mister Donut跨界聯名，推出期間限定的全新兩款「藍莓果漿」與「果釀優格」香氛衛生棉，堪稱史上最Q甜跨界聯名。

圖、文／Kotex提供

近來市場掀起一股跨界聯名風潮，且越跳Tone、越讓人想像不到的組合就越吸睛，網路討論度也扶搖直上。持續在產品與行銷溝通上不斷創造熱潮話題的女性衛生用品領導品牌Kotex近日與Mister Donut跨界聯名，將深受女孩喜愛的香氛衛生棉與Mister Donut經典果香系列結合，推出期間限定的全新兩款「藍莓果漿」與「果釀優格」香氛衛生棉，堪稱史上最Q甜跨界聯名。除了聞起來有輕甜果香外，更大膽地在單包裝上放上整顆甜甜圈的圖樣，色系上則選擇充滿浪漫氣息的優雅粉紫色與甜美萌系風格的嫩粉色，讓女孩彷彿置身由Kotex與Mister Donut聯手打造的甜點派對，創造女孩難以抵擋的微甜浪潮，讓人忍不住驚呼「我竟然開始期待生理期？！」

Kotex X Mister Donut聯名款香氛衛生棉已於全國各大通路上市，產品規格共有「藍莓果漿」17.5cm護墊、23cm日用、28cm量多型；「果釀優格」23cm日用及28cm量多型等5款，可滿足女孩生理期間的不同使用需求，為慶祝跨界聯名新品上市，即日起將於各大通路陸續推出買一送一、新品嘗鮮加價購、滿額限量送贈品或刮刮卡等不同優惠方案。此外活動期間凡購買聯名款衛生棉組合，還可隨包獲得Mister Donut優惠券。（*各通路實際促銷期間與優惠內容依各通路店內公告為準）

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關鍵字：

KotexMister Donut香氛衛生棉甜甜圈

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