今年颱風旺季僅11颱生成「比氣候值少8個」　氣象局曝秋冬警訊

▲今年颱風旺季僅11颱生成，比氣候值少了8個，氣象局示警中南部秋冬水情緊張。（圖／資料照／記者黃心瑀攝）

記者賴文萱／台北報導

今年颱風旺季進入尾聲，不過，西北太平洋截至目前僅有11個颱風生成。氣象局指出，依照氣候值來說，往年到9月應該要有19個颱風生成，但今年比氣候值少了8個，確實少了滿多，也示警中南部秋冬進入乾季，水情會較緊張。

今年7月太平洋高壓勢力強盛，創下史上首次7月零颱風生成紀錄，雖然8、9月颱風有接連冒出追趕，不過，截至目前仍只有11個颱風生成，比起過往氣候值19個來說，足足少了8個颱風。

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氣象局表示，一般來說，台灣颱風旺季為7~9月，雖然10月後也是會有颱風生成，但機率比起旺季更為下降，坦言今年確實少了滿多颱風，也造成中南部水庫吃緊。

氣象局說，北部因為秋冬還有鋒面降雨，水庫多少會有進帳，但中南部秋冬是乾季，少了颱風季雨水補充，中南部水情將會比較緊張。

▲▼今有熱帶性低氣壓生成，但未來持續往北前進後，預期將併入鋒面帶裡頭減弱消散。（圖／中央氣象局）

至於目前位在日本南南東方海面，距離台北東方1250公里的熱帶性低氣壓，未來將向北前進。氣象局表示，因為北方就是鋒面，預估該熱帶低壓1-2天將進入鋒面帶，最後併入鋒面裡頭減弱掉。

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