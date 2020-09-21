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室內收訊差…餐酒館老闆屋頂裝強波器　遭到法院判刑

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▲▼裝設強波器。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲餐酒館老闆裝強波器，遭到法院判刑。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

市面上有販售許多強波器，若民眾感覺家中收訊不好，可能就會買來使用。不過，台北一名餐酒館老闆因為餐廳收訊不好，買了強波器來安裝，竟然因此遭判拘役50天，讓他滿腹委屈。

根據《東森新聞》報導，這家餐廳位在台北市鬧區，外層是理髮廳，推開書櫃後，就能進到餐酒館裡面。由於地點位相當隱密，導致手機、網路訊號不是很好，老闆2018年加裝了強波器，希望能改善訊號。

沒想到，業者裝完後，影響到附近鄰居的手機收訊，有時連講電話都聽不太清楚，讓鄰居感到相當生氣，憤而向中華電信投訴。

▼住戶指出，自從餐酒館裝了強波器，室內都沒辦法講電話了。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼裝設強波器。（圖／翻攝《東森新聞》）

中華電信接獲用戶反應，派出工程師到場測量，結果發現餐廳上方有干擾源，進而報警處理。檢警2019年12月持搜索票到餐廳搜索，查扣室外天線、室內天線、放大器主機等物品，餐廳老闆被依照《電信法》起訴。

台北地院審理後判定，餐廳老闆擅自使用無線電頻率，破壞國家對電信監理業務的管理，干擾他人無線電的合法使用，行為相當不應該，判處拘役50天，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

對此，老闆則出面喊冤，根本不曉得裝個強波器就會碰上這種事情，他們只是因為餐廳收訊不好，想要想辦法解決，不知道會違反這麼嚴重的法令，接下來還會再上訴。老闆也說，既然私自加裝強波器違法，那為什麼強波器還能在網路上賣，讓民眾輕易買到？目前全案仍在審理當中，詳情仍待進一步調查。

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