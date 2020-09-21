打蘇嘉全名號索賄　蘇震清4年前就知被查...檢分5案追洩密

▲前總統府秘書長蘇嘉全已因姪子涉賄案請辭下台。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦立委集體收賄案，發現蘇震清不但最早開始配合太流公司前董事長李恆隆施壓經濟部、收賄最多，甚至在政黨輪替前，就誇口「叔叔蘇嘉全不排除位居要職」，主動索賄2千萬元，之後蘇震清聽到前立委蔡煌瑯轉告，檢調已著手偵辦，才趕緊製造2千萬元的假債權，企圖滅證、勾串，台北地檢署已對此分5案追查是誰洩漏偵查秘密。

北檢起訴指出，李恆隆從2012年初就透過蔡煌瑯介紹，認識蘇震清，之後李恆隆拜託蘇震清利用立委職權，召開太流公司股權登記相關協調會，施壓經濟部官員，撤銷遠東集團徐旭東的增資登記，到2015年12月為止，蘇震清收到的現金、支票賄賂多達2580萬元。

▲蘇震清打著蘇嘉全名號索賄2000萬元。（資料照／記者游宗樺攝）

檢調查出，蘇震清索賄行徑囂張，2015年9月，蘇就在水戶餐廳的餐敘中，以2016年總統、立委大選，「家族親戚會有很大政治突破」為由，向李恆隆索賄2千萬元，李覺得被霸王硬上弓，但是想到蘇震清的叔叔蘇嘉全不排除真的有位居要職的可能性，李為了奪回SOGO經營權，勉強同意。

沒想到蘇震清在餐敘後，直接叫助理連名帶姓的把匯款帳號簡訊傳給李恆隆，要求先付1千萬元，李對蘇的大膽感到受不了，打電話跟蘇的辦公室主任余學洋抱怨，若依簡訊內容處理賄款是「找死」。

▲李恆隆覺得蘇震清索賄是霸王硬上弓。（資料照／記者羅志華攝）

直到政黨輪替後的2016年間，立法院開始傳出檢調在追查李恆隆行賄立委案，前立委蔡煌瑯多次把傳聞告訴蘇震清，曾任蘇嘉全特助的高建智也問與李關係良好的前立委陳唐山，為何要介入SOGO案。

蔡煌瑯為此到案表示，2016、2017年間，外傳蘇震清收了李恆隆大筆金錢，恐遭檢調追查，他基於同黨同志情誼，才好意提醒蘇震清注意。而蘇震清果然被嚇到，陸續用4張各5百萬元的支票「還」給李恆隆，假裝過去收賄都是借貸關係，蘇的助理余學洋也突然換手機，似乎在滅證躲避追查。

▲前立委蔡煌瑯曾多次提醒蘇震清外傳他收了李恆隆很多前，可能遭檢調偵辦。（圖／資料照）

但因李恆隆指證加上處理財務的姐姐李秀峰都有清楚記帳，最終仍被檢調戳破，而針對立院4年前就開始傳出檢調追查這起收賄案件，以及偵辦後相關案情頻頻在媒體曝光等部分，北檢目前已分了5個他字展開調查，追究相關人員涉嫌違反偵查不公開洩密刑責。

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