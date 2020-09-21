170萬現金來源不明+逃稅68萬！檢引宋史「12字罵趙正宇」求處重刑

▲檢方援引「宋史」斥責趙正宇。（資料圖／記者宋良義攝）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

立委集體收賄案台北地檢署21日宣布偵結，前、現任立委蘇震清、徐永明、陳超明、廖國棟、趙正宇及其辦公室主任等，收受業者賄賂共計3824萬元。檢方到趙正宇家中搜索時，還搜出用牛皮紙袋包裹的現金920萬元，其中170萬元來源不明，另外，趙還利用政治獻金名義逃稅，讓檢方氣炸引《宋史》罵人。

北檢經調查多年後，掌握明確事證，持台北地方法院核發的搜索票，到涉嫌收賄的前、現任立委辦公室、住處搜索。檢方前往趙正宇桃園市八德區住處搜索時，當場查獲用紙袋或牛皮紙袋包裹的現金920萬元，其中還有170萬元來源不明。

除此之外，趙正宇2019年7月間仲介昭陽投資股份有限公司，購入桃園市桃園區三民段一處土地，雙方簽約成交後，他要求昭陽公司蕭姓總經理以捐獻政治獻金的名義，支付仲介傭金221萬8千元，他再配合開立營利事業捐贈政治獻金收據，藉此規避該年度個人綜合所得68萬2140元的稅金。

▲立委收賄案21日檢方宣布偵結。（圖／ETtoday製表）

針對趙正宇的犯行，檢方怒引《宋史》的「人不率，順不從；身不先，則不信」指責趙正宇，表示趙正宇身為立法委員，除了依照憲法及法律的規定外，還代表人民行政立法權，其所參與制定的法律更有兼及全國的效力，沒想到他明知公務員是人民公僕，薪資來自納稅人，操守廉潔、戮力從公是他的本分，但他卻破壞法律秩序，腐蝕社會根基外，也影響到政府公信力，降低國家競爭力。

檢方最後依照貪汙治罪條例第6條之1項第1款財產來源不明，以及稅捐稽徵法第41條逃漏稅罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

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