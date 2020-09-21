台8月手機市場銷售狀況出爐　「手機新人」realme直衝第三

▲台灣8月手機市場銷售狀況出爐，realme品牌銷量一口氣爬到第三名。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

2020年8月台灣手機市場總銷量為463,584台，相較於7月的555,806台略有下滑；不過值得注意的是，8月台灣手機市場中的一大亮點，就是「手機新人」realme市佔提升，一舉爬升到市場第三。

8月的台灣手機市場品牌銷售量排行分別是：Apple（30.0%）、三星（28.9%）、realme（9.2%）、OPPO（7.2%）、vivo（6.3%）、Sony（4.2%）、華碩ASUS（2.8%）、HTC（2.5%）、LG（1.5%）、SUGAR（1.2%）。

而在品牌銷售額排行中，前10大品牌則是Apple（52.7%）、三星（26.1%）、Sony（5.0%）、realme（4.1%）、OPPO（3.0%）、華碩ASUS（2.0%）、ROG（1.7%）、vivo（1.6%）、LG（1.2%）、HTC（1.1%）。

台灣8月熱銷手機機種前10名分別是：iPhone 11（128GB）、Galaxy A21s、iPhone SE（128GB）、Galaxy A31、iPhone 11（64GB）、iPhone SE（64GB）、Galaxy A71、OPPO A31、realme C3、Galaxy A51 5G。