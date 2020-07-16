3分鐘閃充33%　realme發表125W智慧閃充

▲realme發表125W智慧閃充技術。（圖／realme提供）

記者邱倢芯／台北報導

繼OPPO發表125W快充技術後，「兄弟品牌」realme也在今（16）日發表了125W智慧閃充技術。realme表示，隨著5G時代來臨，在多項應用場景中可感受到網速及效能的提升，卻也伴隨著電耗加速的困擾，在電池技術尚未跨越式進步的當下，realme在閃充技術方面不斷進化，125W智慧閃充的到來，便是解決5G智慧手機電池續航問題的最佳方式。

realme指出，realme 125W智慧閃充有別於普遍超級快充「縮短全程充電時間」的訴求，而是認為「在最短時間內疾速回電」更為重要。在125W智慧閃充技術下，4,000mAh的5G手機可於3分鐘內充至1/3左右，充滿僅需20分鐘，不追求過於極致的充電速度，而是透過智慧控制確保充電時手機溫度保持在40°以內，讓用戶享受隨走隨充便利的同時，更能用得放心。

據了解，125W智慧閃充使用「低壓直充」技術，從原理上規避可能出現的異常和危險，讓過電壓充電的可能性趨近於0，並具備多重智慧保護，同時滿足多數用戶「邊玩遊戲邊閃充」的需求，就算螢幕恆亮也能享受閃充的疾速便利，讓手機充得快、充得安全。