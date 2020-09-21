realme Buds Q新色登場　限時特價666元

▲realme Buds Q白色款。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

realme於8月底推出「千元內最智慧真無線耳機」realme Buds Q，以新台幣799元售價擁有同價位帶少見的雙耳雙通道及超低延遲電競體驗，結合愛馬仕御用設計師José Lévy跨界設計，一推出即成為話題夯品。而除黑色款外，今（21）日realme宣布將推出白色款realme Buds Q。

另一方面，這次realme也同步推出10000 realme 30W Dart閃充行動電源及realme SuperDart閃充數據線兩項全新商品，讓手遊玩家一邊沉浸超低延遲遊戲體驗，一邊享受疾速回電的暢玩快感。

在白色款realme Buds Q方面，其將於9月24日上午10點在線上平台準時開搶，首賣日限定價666元（原價新台幣799元），可至realme網路商店、PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物進行搶購；線下通路於9月26日在realme品牌專櫃正式販售，首賣前2日（9月26日、9月27日）同享666元限定優惠價。

▼白色款realme Buds Q首賣日限定價666元。（圖／記者邱倢芯攝）

另外在閃充行動電源方面，10000 realme 30W Dart閃充行動電源支援雙向閃充，蓄電僅需1.9小時、手機充電更是快如閃電，滿足遊戲玩家疾速回電的充電需求，同時兼容多種快充協議註，擁有USB-A和USB Type-C雙輸出口，可為兩個裝置補足電量，完善具備的小電流模式還能為IoT裝置進行充電；電池採用可帶上飛機的高密度鋰聚合物電芯，透過15重安全保護層層把關，提供用戶安心又疾速的充電享受。

10000 realme 30W Dart閃充行動電源，將推出黑、黃雙色，售價新台幣1,099元；realme SuperDart 閃充傳輸線推出realme經典黃色款，售價新台幣299元，兩項新品預計於9月底陸續開賣，可至realme網路商店、realme品牌專櫃、PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物選購。