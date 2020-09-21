　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

realme Buds Q新色登場　限時特價666元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼realme Buds Q白色款。（圖／記者邱倢芯攝）

▲realme Buds Q白色款。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

realme於8月底推出「千元內最智慧真無線耳機」realme Buds Q，以新台幣799元售價擁有同價位帶少見的雙耳雙通道及超低延遲電競體驗，結合愛馬仕御用設計師José Lévy跨界設計，一推出即成為話題夯品。而除黑色款外，今（21）日realme宣布將推出白色款realme Buds Q。

另一方面，這次realme也同步推出10000 realme 30W Dart閃充行動電源及realme SuperDart閃充數據線兩項全新商品，讓手遊玩家一邊沉浸超低延遲遊戲體驗，一邊享受疾速回電的暢玩快感。

在白色款realme Buds Q方面，其將於9月24日上午10點在線上平台準時開搶，首賣日限定價666元（原價新台幣799元），可至realme網路商店、PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物進行搶購；線下通路於9月26日在realme品牌專櫃正式販售，首賣前2日（9月26日、9月27日）同享666元限定優惠價。

▼白色款realme Buds Q首賣日限定價666元。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼realme Buds Q白色款。（圖／記者邱倢芯攝）

另外在閃充行動電源方面，10000 realme 30W Dart閃充行動電源支援雙向閃充，蓄電僅需1.9小時、手機充電更是快如閃電，滿足遊戲玩家疾速回電的充電需求，同時兼容多種快充協議註，擁有USB-A和USB Type-C雙輸出口，可為兩個裝置補足電量，完善具備的小電流模式還能為IoT裝置進行充電；電池採用可帶上飛機的高密度鋰聚合物電芯，透過15重安全保護層層把關，提供用戶安心又疾速的充電享受。

10000 realme 30W Dart閃充行動電源，將推出黑、黃雙色，售價新台幣1,099元；realme SuperDart 閃充傳輸線推出realme經典黃色款，售價新台幣299元，兩項新品預計於9月底陸續開賣，可至realme網路商店、realme品牌專櫃、PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物選購。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
兄弟與余謙簽約加盟　簽約金總額750萬元破紀錄
峮峮「守小鬼靈堂近6小時」！鞠躬雙眼緊閉疲憊模樣曝光
五月天怪獸現身小鬼靈堂！《玩很大》結緣親送最後一程
快訊／陳偉殷拋震撼彈！閃電加盟日職羅德
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

realme Buds Q新色登場　限時特價666元

蘋果首款耳罩式耳機 AirPods Studio 傳聞總整理

禁令生效！　愛奇藝代理商歐銻銻：客戶服務業務到10／15

台8月手機市場銷售狀況出爐　「手機新人」realme直衝第三

PS5熱賣預購大混亂！ Sony道歉：未來幾天內將增加出貨

耳機不再分左右！傳AirPods Studio搭「U1晶片」　可自動切換聲道

Windows爆重大安全漏洞！美政府罕見發警報　駭客3秒鐘可竊敏感文件

升級iOS 14螢幕「綠點」、「橘點」有特別含意　告訴你有沒有被竊密

PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機

哭了！YouTube疑似鎖「iOS14 子母畫面」　僅付費用戶可享用

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

佩甄小孩把小鬼當偶像　靈堂致意「謝謝你，帶給孩子正能量」

真人手機呈現「長輩3C日常」！ 超大字體+長輩圖...媽燦笑藏洋蔥

20歲正妹遭潑屎！提告完首露面　痛揭真相「夜店妹搶男人」

首次洗澡怕爆濃眉海豹苦苦哀求 下秒進去萌臉興奮踏水❤好玩～

realme Buds Q新色登場　限時特價666元

蘋果首款耳罩式耳機 AirPods Studio 傳聞總整理

禁令生效！　愛奇藝代理商歐銻銻：客戶服務業務到10／15

台8月手機市場銷售狀況出爐　「手機新人」realme直衝第三

PS5熱賣預購大混亂！ Sony道歉：未來幾天內將增加出貨

耳機不再分左右！傳AirPods Studio搭「U1晶片」　可自動切換聲道

Windows爆重大安全漏洞！美政府罕見發警報　駭客3秒鐘可竊敏感文件

升級iOS 14螢幕「綠點」、「橘點」有特別含意　告訴你有沒有被竊密

PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機

哭了！YouTube疑似鎖「iOS14 子母畫面」　僅付費用戶可享用

美高官接連訪台　陸外交部：必祭反制措施「包括針對個人」

「國家防災日」推動校園防災　石龜國小師生避難演練動作準確

愛奇藝10/15起只有線上客服　消基會：未來用戶「要多付手續費」

新台幣收盤貶值0.6分　收在29.158元

張惇涵批「懂外交都知正常」　PO照打臉官員訪柯拉克自甘為奴說

影印資料到一半！　肥橘突卡位露餡「1:1粉肉球」驚網：有腹肌

頭份後庄國小非營利幼兒園3月完工　可容納350名師生

民眾澎湖淨灘發現「水雷」　國防部：擇期現地爆燬

疫情無法出國　台中VICTON粉絲越洋辦「韓勢慶生展」！

葡超／22歲「大空翼」上場6分鐘就進首球　助球隊絕平狂奔半場

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

3C家電熱門新聞

iPhone SE Plus規格曝光

升級iOS 14螢幕「綠點」、「橘點」有特別含意

別急著更新 iPhone！　iOS 14 首波更新災情不斷　蘋果回應了

PS5實機照曝光！　史上最大遊戲主機

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

領券即時折抵！　LINE Pay全新LINE POINTS點數抵用券正式上線

更新iOS14電量永遠100%　揭2下場

哭了！YouTube疑似鎖「iOS14 子母畫面」　僅付費用戶可用

搭配新Apple Watch指定資費購機價最低0元起

iOS14開放更新「網刷一片好評」：換電池能再戰！

台8月手機市場銷售狀況出爐

三星開發「3D深度感測器」　打算搭載Galaxy S21明年推出！

耳機不再分左右！傳AirPods Studio搭「U1晶片」自動切聲道

PS5熱賣預購大混亂！ Sony道歉：未來幾天內將增加出貨

更多熱門

相關新聞

台8月手機市場銷售狀況出爐

台8月手機市場銷售狀況出爐

2020年8月台灣手機市場總銷量為463,584台，相較於7月的555,806台略有下滑；不過值得注意的是，8月台灣手機市場中的一大亮點，就是「手機新人」realme市佔提升，一舉爬升到市場第三。

realme X50 Pro手機27日電商買得到

realme X50 Pro手機27日電商買得到

realme粉絲節26日開跑

realme粉絲節26日開跑

陸牌品猛竄台灣市場　超夯關鍵曝光

陸牌品猛竄台灣市場　超夯關鍵曝光

realme發表125W智慧閃充

realme發表125W智慧閃充

關鍵字：

realmerealme Buds Q10000 realme 30W Dart閃充行動電源

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

小鬼黃鴻升靈堂前「峮峮落淚親手剪悼念卡」　經紀人：她來這裡比較安心

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

黃鴻升父道歉「第一次見面在這種場合」　李易心疼

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

同門情誼3年感情像一家人　女星聞黃鴻升離世噩耗「連3天夢到小鬼」

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

12歲就追小鬼黃鴻升　人妻靈堂廁所淚崩

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

峮峮雙眼紅腫最後一天陪小鬼！

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

KID最後1天不來看小鬼「行蹤曝光」！

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

峮峮靈堂「進食身影」惹心疼

楊丞琳最後一天也來送小鬼了！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...
吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面