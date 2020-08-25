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5G裝置選擇再加一　realme X50 Pro手機27日電商買得到

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼realme X50 Pro電商平台買得到。（圖／翻攝自電商平台）

▲realme X50 Pro電商平台買得到。（圖／翻攝自電商平台）

記者邱倢芯／台北報導

想入手5G手機的消費者又有新選擇了！有市場消息指出，realme的X50 Pro新機將在8/27、8/28兩天，於電商通路中可購得； realme X50 Pro的售價為21,990元，消費者若在8/27、8/28兩天於電商平台購買此款新機，除了可現省1,000元外，且將再加贈realme Buds Air耳機。

另外，如果想在專櫃購買realme X50 Pro的消費者，則可於8/29、8/30兩天，在信義威秀realme品牌專櫃選購；市場消息指出，realme X50 Pro也將在8/29、8/30兩天推出新機現折1,000元、加贈realme Buds Air耳機的優惠。

據了解，realme X50 Pro這次在台灣將上市的容量為12+256GB，但並不支援記憶體擴充；realme X50 Pro支援NFC功能，充電最高最高支援65W SuperDart超級閃充（實際輸出值可能依使用不同之電壓插座而異，台灣主流的110V只支援到50W）。

至於在支援頻段方面，realme X50 Pro支援4G全頻（最高支援到5CA），而在5G網路方面，則是有n1、n3、n7、n28、n41、n78，支援EN-DC組合。

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