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realme粉絲節26日開跑　官方預告：閉眼買都划算

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▲▼realme FanFest全球粉絲節。（圖／記者邱倢芯攝）

▲realme將於8/26舉辦粉絲節。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

realme今（20）日宣布，將於8月26日至8月31日舉辦首屆《realme FanFest全球粉絲節》，此次的活動以「Dare to be __」為號召，傳遞打破束縛、敢做自己的品牌精神，邀請全球4000萬real迷一同突破框架，立下屬於自己的越級目標。此外，realme也將同步推出IoT新品realme Buds Q，粉絲節期間也將帶來超值折扣。

realme Buds Q入耳式真無線耳機搭載了R1Q晶片，官方認為，其支援了千元價格帶內少有的低延遲雙聲道，且無主副耳之分，單耳佩戴也能照常運行。

另外為滿足手遊玩家與追劇狂人的使用需求，進一步加入電競模式，延遲有感降低至119ms，使聲音與畫面更同步，搭配10mm驅動單元與AAC高音質編碼和DBB動態低音增強雙項輔助，享受三頻飽滿的聽覺震撼，提升娛樂性能。

這次realme Buds Q延續realme Buds Air的疾速配對體驗，支援新一代藍牙5.0技術，拿起耳機即能與手機快速連接，佩戴上耳立即享受音樂，省去反覆確認配對的困擾，並選用智慧觸控而非同價位帶常見的實體按鍵，透過realme Link APP智慧串聯，還可自主定義耳機的觸控功能。

▼realme FanFest全球粉絲節將同步推出realme Buds Q耳機，以及第二代快充行動電源。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼realme FanFest全球粉絲節。（圖／記者邱倢芯攝）

realme Buds Q支援IPX4等級防水，透過耳機內建的40mAh電池及400mAh大電量充電盒，可達20小時超長續航，輕鬆滿足一整天出門在外的使用需求。

realme Buds Q 入耳式真無線耳機共推出黑、白雙色，售價為799元，官方認為，其帶來同價位最智慧、最完整的真無線體驗，為千元無線耳機市場開創新局。

黑色款將於8月26日在realme網路商店與realme品牌專櫃搶先開賣，並於8月27日上架PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網及東森購物。響應粉絲節活動，8月31日前購機，享現折200元限定優惠，超值優惠價599元就能帶回家。

而除了realme Buds Q外，此次的粉絲節新品realme也同步推出了10,000mAh的realme快充行動電源2，其厚度僅有15mm，支援18W雙向快充，擁有USB-A和USB Type-C雙輸出口，高效為兩台裝置進行充電。

產品外觀採經典realme Logo推出黃、黑雙色，售價499元，於8月26日陸續開賣，可至realme網路商店、PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網及東森購物選購。

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