快訊／新冠肺炎增1境外移入　菲籍女來台工作入境採檢確診

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎今（20）日再增1例境外移入，為30多歲菲籍女子來台工作，入境採檢確診。國內目前累計507例確診，分別為415例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、479人解除隔離、21人住院隔離中。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者黃國霖攝）

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指揮中心表示，個案9月18日入境時無症狀，由機場檢疫人員安排採檢後前往集中檢疫所檢疫，於今日確診，目前收治住院隔離，無疑似症狀。

▲案507搭機來台時在機上所坐的位置。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共23人，其中9人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，14人為機組員，因全程有適當防護措施，列為自主健康管理對象。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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