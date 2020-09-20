　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

為女乘客貼OK繃！地鐵PO圖宣傳「做好事」　遭當事人爆料：是擺拍！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 西安地鐵宣傳「做好事」為乘客遞藥水膠布　遭當事人揭穿是擺拍。（圖／翻攝自微博、微信公眾號）

▲這張照片被當事人揭穿是擺拍。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西西安地鐵18日在微博發布一則貼文，宣傳地鐵工作人員「做好事」，主動為一名女乘客遞送OK繃和處理傷口。未料這名女乘客隨後在微信朋友圈爆料，稱西安地鐵的貼文有失實內容，當日工作人員一直在「擺拍」。消息傳出後引發熱議，不少人批評是「形式主義」。

▲▼ 西安地鐵宣傳「做好事」為乘客遞藥水膠布　遭當事人揭穿是擺拍。（圖／翻攝自微博、微信公眾號）

▲西安地鐵的微博內容。（圖／翻攝自微博）

西安地鐵18日上午發佈一則內容，稱近日在地鐵2號線鐘樓站內，一位踮著腳走路的女乘客引起了工作人員注意，詢問得知，女乘客被腳上新鞋磨破了腳；工作人員立即拿來了醫藥箱，為乘客簡單處理傷口，並送上OK繃備用，女乘客對工作人員的細心幫助表示感謝。

不過這件「好人好事」曝光後，當事女乘客卻在社群平臺發文，講述另一個版本的故事。她表示，自己因工作原因磨破腳，外出時已在腳部貼了OK繃，但途中因與鞋子摩擦而脫落，當她走到地鐵看到愛心服務站時，上前詢問工作人員，是否能提供一片新的OK繃，並非工作人員主動察覺。

當事人還指出，經過3名工作人員來回工作交接，她等了十幾分鐘後，卻看到他們帶著相機過來，同行的還有一名提著藥箱的領導，「領導又對我進行了詢問，緩緩蹲下，打開藥箱，拿出創可貼（OK繃）。我反覆說了，我只需要一個，然後給到我手中由2個變為4個，直到確定照片拍合適穩妥，才把創可貼交到我手中。」

當事人指出，西安地鐵宣稱「立即拿來藥箱」和「為乘客簡單處理傷口」等內容都是不實內容，強調對方反反覆覆遞送膠布都是為了「確認照片拍穩妥為止」，雖然很感謝西安地鐵給的OK繃，但就這樣的不實報道及工作效率，自己及身邊的朋友如果以後再遇到需要幫助的事情，可能不會求助。

消息傳出後愈演愈烈，當局回應稱，已責成有關部門調取現場監視器畫面，核實事情經過。地鐵方面指，當時女乘客向工作人員詢問是否有OK繃，工作人員聯繫車控室，隨後車站值班員攜醫藥箱到現場，將OK繃交給乘客，期間有工作人員在未徵得當事乘客同意的情況下，對過程進行拍照。

西安地鐵表示，在得知當事乘客對該微博內容產生質疑後，已立即將貼文刪除，「針對該事件暴露出我們在工作中存在的不細、不嚴等形式主義問題，我們在積極聯繫當事乘客溝通致歉的同時，已責成相關負責同志及有關人員深刻反思檢查，並以此為鑑。」

網友對此事紛紛表示，「形式主義要不得」、「不實的宣傳還是不要宣傳的好。不停的往自己的臉上貼金就沒意思了」、「能理解宣傳的必要，但是刻意的話很招反感」。不過也有人分享之前遇到的暖心舉動，「 座標杭州。快暈厥的時候保安大叔給我位子坐。還端來了紅糖水。站務長之類的前後三個人看著我喝下，說每天車站很多類似事情的。。也沒有對我拍照假宣傳啥的」。

▼ 當時女子在微信朋友圈上澄清。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 西安地鐵宣傳「做好事」為乘客遞藥水膠布　遭當事人揭穿是擺拍。（圖／翻攝自微博、微信公眾號）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
峮峮連續2天現身小鬼靈堂　憔悴被人攙扶進場
信義威秀前被潑糞　21歲妹樂觀回應了
小鬼《玩很大》未播彩蛋首曝光！　KID整晚沒睡：慶幸有拍到
藝人御用領隊倒臥浴室猝死！2天前才哀悼小鬼　享年41歲
LIVE／小鬼靈堂現場Day2！　眾星忍淚到場…沉痛告別黃鴻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海峽論壇登場！陸政協主席汪洋未現身　改由劉結一會台灣貴賓

為女乘客貼OK繃！地鐵PO圖宣傳「做好事」　遭當事人爆料：是擺拍！

男子突「高燒發瘋」身亡！原因竟是「1年前被狗咬」

焊接工請假休息遭工廠拒絕　無奈選擇輕生「1張紙條」揭背後心酸

共軍連2日擾台揚言「解放台灣」　黃安：留幾個活口給我

菅義偉有意與蔡英文通電話？陸：日方已澄清「絕對不會發生！」

崖邊環抱孕妻！他下秒猛推「狂吼看她墜崖」　母稱：惡魔指使的

北京將放寬國際直航　每日4到5個航班

考察智能裝備公司　習近平：關鍵核心技術要掌握在自己手中

2020海論/ 帶7百人幣闖陸　台青抗疫76天...武漢一圓「導演夢」

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

小鬼主動脈剝離造成血管阻塞逝！醫曝易發族群：高血壓為重要因素

小甜甜哽咽「沒有勇氣聽他的聲音」　張棋惠捨不得：他在他的星球過很好

海峽論壇登場！陸政協主席汪洋未現身　改由劉結一會台灣貴賓

為女乘客貼OK繃！地鐵PO圖宣傳「做好事」　遭當事人爆料：是擺拍！

男子突「高燒發瘋」身亡！原因竟是「1年前被狗咬」

焊接工請假休息遭工廠拒絕　無奈選擇輕生「1張紙條」揭背後心酸

共軍連2日擾台揚言「解放台灣」　黃安：留幾個活口給我

菅義偉有意與蔡英文通電話？陸：日方已澄清「絕對不會發生！」

崖邊環抱孕妻！他下秒猛推「狂吼看她墜崖」　母稱：惡魔指使的

北京將放寬國際直航　每日4到5個航班

考察智能裝備公司　習近平：關鍵核心技術要掌握在自己手中

2020海論/ 帶7百人幣闖陸　台青抗疫76天...武漢一圓「導演夢」

小鬼黃鴻升走得突然…粉絲心痛「每天聽他的歌」：以後還會再見面

小鬼妹連2天一早就到！　「穿全黑緊勾老公」堅強面對黃鴻升離去

華碩、公視舉辦「感動久久」校園短片徵選　參賽件數突破5年新高

大哥批「一上直播台就起乩」！連千毅遭押311天　曝獄中抄經生活

快訊／新北錦和國小火警！書櫃遭波及焚毀　1F教室內焦黑一片

退綠黨秒入民進黨被罵爆！王浩宇「曬信件」自爆：我是被鬥走的

峮峮連續2天悲痛現身小鬼靈堂！　「憔悴被人攙扶」忍淚到場

散裝航運迎傳統旺季　慧洋：第四季、2021年營運審慎樂觀

英超／曼聯主場首戰遭爆冷　水晶宮前兩輪全勝全取6分

快訊／信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

大陸熱門新聞

武漢護士與丈夫　看演出慘死

焊接工請假休息遭工廠拒絕　無奈選擇輕生「1張紙條」揭背後心酸

解放軍擾台　黃安：留幾個活口給我

男子突「高燒發瘋」身亡！原因竟是「1年前被狗咬」

生吃30隻螃蟹　大媽體內被驗出6種寄生蟲

譚松韻媽媽遭酒駕撞死！　兇手遭重判6年

3個月小狗變「僵硬石膏」眼燒毀　路邊求領養

藏族正妹直播被前夫潑汽油放火！

崖邊將孕妻推下　母稱：是惡魔指使的

富商性侵兒媳爆「手伸褲檔」反轉片　兒出面回應！

菅義偉有意與蔡英文通話？陸：日澄清絕不會發生

50歲清潔工阿姨「逆天顏值」驚豔眾人

幼稚園老師「4分鐘賞3巴掌」　男童掩嘴大哭

偷電挖礦關5年　他嘆：還好有被關

更多熱門

相關新聞

解放軍「艦載預警機」KJ-600首飛

解放軍「艦載預警機」KJ-600首飛

解放軍為了配合航空母艦的需求，各種軍機都必須研發「艦載版」，在空中預警機的部分，艦載版預警機「空警-600」的原型機XAC KJ-600，29日在西安完成首飛，並且曝光了衛星空拍照。

媽媽開窗戶通風　2歲兒往外撒4萬元

媽媽開窗戶通風　2歲兒往外撒4萬元

西安進口冷凍白蝦驗出新冠病毒！已有產品流入市場

西安進口冷凍白蝦驗出新冠病毒！已有產品流入市場

古蹟不敵豪雨　西安明秦王府城牆坍塌

古蹟不敵豪雨　西安明秦王府城牆坍塌

直腸塞木瓜　男：不小心進去的

直腸塞木瓜　男：不小心進去的

關鍵字：

西安好人好事西安地鐵形式主義

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

藝人御用領隊自由哥「倒臥家中浴室」猝死

黃鴻升倒數5集　KID堅守《玩很大》

永別初戀小鬼　楊丞琳堅強開腔

信義威秀女子遭人潑屎　竟不提告

台大醫「小鬼2病因」導致主動脈剝離猝死：多囊腎忌劇烈運動

買房老鳥「不考慮15年內大樓」新手驚呆

《玩很大》片頭播出小鬼特別版！

獨／房客男友勒脖狠刺　孕婦「腹部中刀」

蔡阿嘎家族新成員出生　阿嬤崩潰

更多

最夯影音

更多
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面