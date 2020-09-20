為女乘客貼OK繃！地鐵PO圖宣傳「做好事」　遭當事人爆料：是擺拍！

▲這張照片被當事人揭穿是擺拍。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西西安地鐵18日在微博發布一則貼文，宣傳地鐵工作人員「做好事」，主動為一名女乘客遞送OK繃和處理傷口。未料這名女乘客隨後在微信朋友圈爆料，稱西安地鐵的貼文有失實內容，當日工作人員一直在「擺拍」。消息傳出後引發熱議，不少人批評是「形式主義」。

▲西安地鐵的微博內容。（圖／翻攝自微博）

西安地鐵18日上午發佈一則內容，稱近日在地鐵2號線鐘樓站內，一位踮著腳走路的女乘客引起了工作人員注意，詢問得知，女乘客被腳上新鞋磨破了腳；工作人員立即拿來了醫藥箱，為乘客簡單處理傷口，並送上OK繃備用，女乘客對工作人員的細心幫助表示感謝。

不過這件「好人好事」曝光後，當事女乘客卻在社群平臺發文，講述另一個版本的故事。她表示，自己因工作原因磨破腳，外出時已在腳部貼了OK繃，但途中因與鞋子摩擦而脫落，當她走到地鐵看到愛心服務站時，上前詢問工作人員，是否能提供一片新的OK繃，並非工作人員主動察覺。

當事人還指出，經過3名工作人員來回工作交接，她等了十幾分鐘後，卻看到他們帶著相機過來，同行的還有一名提著藥箱的領導，「領導又對我進行了詢問，緩緩蹲下，打開藥箱，拿出創可貼（OK繃）。我反覆說了，我只需要一個，然後給到我手中由2個變為4個，直到確定照片拍合適穩妥，才把創可貼交到我手中。」

當事人指出，西安地鐵宣稱「立即拿來藥箱」和「為乘客簡單處理傷口」等內容都是不實內容，強調對方反反覆覆遞送膠布都是為了「確認照片拍穩妥為止」，雖然很感謝西安地鐵給的OK繃，但就這樣的不實報道及工作效率，自己及身邊的朋友如果以後再遇到需要幫助的事情，可能不會求助。

消息傳出後愈演愈烈，當局回應稱，已責成有關部門調取現場監視器畫面，核實事情經過。地鐵方面指，當時女乘客向工作人員詢問是否有OK繃，工作人員聯繫車控室，隨後車站值班員攜醫藥箱到現場，將OK繃交給乘客，期間有工作人員在未徵得當事乘客同意的情況下，對過程進行拍照。

西安地鐵表示，在得知當事乘客對該微博內容產生質疑後，已立即將貼文刪除，「針對該事件暴露出我們在工作中存在的不細、不嚴等形式主義問題，我們在積極聯繫當事乘客溝通致歉的同時，已責成相關負責同志及有關人員深刻反思檢查，並以此為鑑。」

網友對此事紛紛表示，「形式主義要不得」、「不實的宣傳還是不要宣傳的好。不停的往自己的臉上貼金就沒意思了」、「能理解宣傳的必要，但是刻意的話很招反感」。不過也有人分享之前遇到的暖心舉動，「 座標杭州。快暈厥的時候保安大叔給我位子坐。還端來了紅糖水。站務長之類的前後三個人看著我喝下，說每天車站很多類似事情的。。也沒有對我拍照假宣傳啥的」。

▼ 當時女子在微信朋友圈上澄清。（圖／翻攝自微博）