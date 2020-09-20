被控「自稱網紅騙代言」　長髮妹躲2個月現身：東西被阿嬤吃光

▲陳女遭控假代言騙商品。（圖／東森新聞）



記者崔子柔／綜合報導

住在屏東的翁姓婦人透過網路販售手工食品，因丈夫工作受傷，需獨自撐起家計，扶養身心障礙的孩子，她2個月前收到陳姓女網紅訊息說要免費代言，但拿到產品後遲遲未發文，近日才出面表示「東西被阿嬤吃完，會付錢」，結果到截稿為止仍未還錢。

根據《東森新聞》報導，翁婦收到訊息後，趕工寄出烤布丁、泡菜、豬肉乾等6項產品，共價值1297元，結果過了2個月都沒見陳女發分享文，試著打電話對方也不接，「就算利潤只有600元，也是好幾天的菜錢，希望別再有人受騙。」

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陳女這才現身表示，家裡瓶瓶罐罐很多，阿嬤沒多注意就吃掉了，並稱不是故意不付錢，是對方沒有給帳號，也沒說清楚寄了什麼，只傳商品價目表來很像在推銷。

▲翁婦公開當時對話。（圖／東森新聞）



遲遲未收到款項，也不見對方發文，翁婦沮喪表示，家裡經濟不好，才會賣手工食品維持生計，丈夫3年間工作受傷2次，家中還有一個身心障礙小孩，自己則因椎間盤突出不能搬重物，家中目前全靠這一些微薄收入在支撐。

陳女拒絕與翁婦正面溝通，並堅稱會付錢，還揚言要向對方提告毀謗。截至截稿，翁婦仍未收到款項。