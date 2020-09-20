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美國第六代「穿透戰鬥機」已經在飛了　免加油可直達中國邊境

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▲▼波音設計的第六代戰機「穿透戰鬥機」（Penetrating Counter Air）。（圖／翻攝自美國波音公司官網）

▲波音設計的第六代戰機「穿透戰鬥機」（Penetrating Counter Air）。（圖／翻攝自美國波音公司官網）

記者林彥臣／綜合報導

美國空軍採購後勤助理部長羅波（Will Roper）日前指出，美空軍已秘密設計、建造和試飛第6代戰鬥機的原型機，五角大廈透露，6代戰鬥機的性能可以不用加油直達中國邊境，相信新型戰機會把所有潛在競爭對手遠遠甩在身後。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，美國的第6代戰機又稱「穿透戰鬥機」（Penetrating Counter Air）、F-X戰機，從2016年著手研發，具備遠程飛行、隱形技術、高機動性和超音速飛行能力，是全新作戰平台項目的一部分。

▲▼F-22全彈倉開啟低空掠過。（圖／達志影像／美聯社）

▲第6代戰機所能掛載的武器，比F-22戰機還要多。（圖／達志影像／美聯社）

五角大廈稱，如若開戰，F-X戰機無需加油就能在中國邊境一帶、在附近沒有美國空軍基地的情況下執行作戰任務，而且保護轟炸機深入敵境，突破敵軍防空系統，能攜帶的武器比起第五代戰機F-22還要多出許多。分析人士認為，它的「體型」不會亞於轟炸機，甚至可能搭載雷射武器。另外還有很多專家認為，第六代戰機應該是無人機。

除了美國之外，德國、法國和西班牙也計劃在代號為「未來空戰系統（Future Combat Air System ，FCAS）」的計劃框架下聯合建造戰機。未來戰機的首飛不會早於2040年。借助人工智能系統，飛官可以自己操駕戰機，也可以讓戰機自行作戰，或者遙控無人機。

 

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