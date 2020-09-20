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大同大學設計團隊前進綠島　打造海底郵筒

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▲▼ 大同大學設計團隊前進綠島　打造海底郵筒 。（圖／大同大學提供）

▲大同大學設計團隊前進綠島打造海底郵筒。（圖／大同大學提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

前進綠島，打造海底郵筒！大同大學工設系設計團隊前往綠島，為預計新設的「海底郵筒」探路，潛水體驗、田野調查和設計發想，參與同學表示「體力、腦力大考驗！」

工設系副教授羅彩雲、兼任教師吳俊延以及學生受邀參與「綠島，母子海底郵筒設計工作營」。綠島鄉公所表示，綠島本有世界最深的「豆丁海馬海底郵筒」，深受遊客歡迎。但受風向影響，潛水得看天臉色，不見得安排好行程就可以下水。為體貼遊客，計畫在北邊柴口潛水區新設母子海底郵筒，這樣一來，不管哪一個風向，遊客都能有一處海底郵筒可以進行投遞。

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▲▼ 大同大學設計團隊前進綠島　打造海底郵筒 。（圖／大同大學提供）

參與工作坊的李奕萱、簡良穗表示，這是一個非常特別的體驗，一對一的指導教練先帶他們潛水，跟負責從海底郵筒拿信的郵差訪談，再到潮間帶認識綠島的海洋生物，了解綠島生活、故事，從中找尋設計靈感。

有別於以往的設計案，「親自體驗和田野調查」是在設計現場最直接的感受，李奕萱、簡良穗舉例，受限海水的成分，郵筒的材質只能用鋼；颱風、漲潮退潮的高度，也影響母子郵筒放置的高度；浮潛到海中看物體的顏色，也會與在陸地上看的不同，這些到了現場第一手資訊，對設計發想會更有幫助。

▲▼ 大同大學設計團隊前進綠島　打造海底郵筒 。（圖／大同大學提供）

設計團隊表示，他們以不同的物種，設計大、小兩種尺寸的母子海底郵筒，小郵筒比較容易投遞，受潮水影響較小，適合不諳水性、年紀小的遊客，大一點的郵筒就比較深，適合潛水客。海底生物多樣又討喜，有大波浪外觀的貝硨碟貝、外型酷似皮卡丘的海蛞蝓以及身價不凡的貓眼螺，都被選為設計名單。

大同大學說明，設計團隊計畫讓遊客投遞明信片的時候有互動的小驚喜。同時考慮到海洋生態，希望以環保材質打造明信片，觀光之餘也保護海洋。

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