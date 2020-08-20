綠島珊瑚白化嚴重「慘照曝光」！　海底世界一片灰白

▲綠島珊瑚白化嚴重。（圖／陳宜禧提供）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣綠島鄉是台灣知名的生態島嶼，尤其是海底下的生態和風景每年更是吸引數萬遊客前來潛水或浮淺，島上的石朗、柴口等漁業資源保護區更是世界級潛點，海底的魚群更常讓國際潛水客驚艷不已，但近日卻傳出海底珊瑚白化嚴重，照片曝光看起來怵目驚心。

許多綠島潛水業者反應，最近發現石朗的珊瑚白化的很嚴重，自從南寮漁港工程開始施做，常常造成海水混濁，周遭的珊瑚被施工的泥沙覆蓋，近期更發現珊瑚開始白化、海葵死亡、魚類減少等現象，這對海洋生態和潛水觀光有嚴重的影響，希望相關單位可以趕快想辦法改善。

國立台東大學生命科學系長期研究珊瑚段文宏助理教授表示，雖然每年暑假因為氣候變化的關係海水溫度升高，東海岸、綠島等處的珊瑚都會有白化的現象產生，但根據潛水業者畫面來分析，研判此次石朗漁業資源保護區的珊瑚白化現象跟南寮漁港施做工程，恐有直接因果關係。

段文宏強調，由於漁港工程施做導致海水混濁、泥沙覆蓋珊瑚礁，這會讓石朗漁業資源保護區珊瑚的共生藻無法行光合作用、甚至呼吸窒息而加速死亡。觀光是綠島的命脈，珊瑚礁對綠島不只有觀光效益，且影響漁業資源，對許多具有商業價值的魚類而言，珊瑚礁更是提供這些魚類食物來源及繁殖孕育下一代的地方。

段文宏憂心的說，依現況來看，可以預期未來石朗漁業資源保護區的魚類將會明顯的減少，而這樣的結果，不管對潛水觀光或是漁業，都會造成嚴重的影響。綠島區漁會總幹事李秀蓮表示，這是一個兩難的課題，綠島南寮漁港修復工程關係著綠島漁船進出港的安全，但旁邊的石朗漁業資源保護區又關係著整個綠島海洋生態的永續性。

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▲綠島珊瑚白化嚴重。（圖／庫達潛水提供）