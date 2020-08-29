綠島潛水客遇梅莎外圍海流失蹤　同伴上岸急報海巡神救援

▲綠島潛水客遇「梅莎」外圍海流失蹤，海巡神速尋獲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第10巡防區指揮部海巡118專線接獲民眾通報，於綠島石朗浮潛區有民眾疑似潛水失蹤，海巡獲報後隨即在早上7時於石朗浮潛區左側100公尺岸際發現劉姓失蹤潛水客，立即由海巡人員協助救援上岸，並遞上毛毯保暖。

29日上午06時40分，第十巡防區指揮部海巡118專線接獲民眾通報，於綠島石朗浮潛區有民眾疑似潛水失蹤 (特徵:深著藍色上衣、橘色褲子)，立即通報綠島安檢所至現場實施協尋。

第13岸巡隊表示，於29日早上6時許，2名民眾至石朗浮潛區實施自由潛水，黃姓潛水客在上岸後發現其劉姓友人未於約定時間地點上岸疑似失蹤，立即撥打海巡118服務專線求援。

海巡署接獲通報後立即由海巡人員攜帶救生裝備趕往救援，隨即在早上7時於石朗浮潛區左側100公尺岸際發現劉姓失蹤潛水客，立即由海巡人員協助救援上岸，並遞上毛毯保暖。

經了解劉姓潛水客未注意梅莎颱風外圍海流影響，致潛水時遭海流帶離預定上岸地點。後續劉姓民眾表示無需任何協助，在感謝海巡人員辛勞後，由黃姓友人陪同離開。

第13岸巡隊呼籲，受梅莎颱風外圍環流影響，海象不佳，民眾避免前往海邊從事水域遊憩活動，應注意安全並配戴救生裝備，若於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，可撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

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