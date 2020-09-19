宜蘭10米瘋狗浪吞殺6人！他搶救12天仍腦死　家屬含淚同意器捐

▲釣客回顧當時落海前的驚悚畫面，表示自己一回頭就發現，約10人連同機車及釣具等均落海。（圖／李宜淦提供）

中央社訊

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港7日發生至少10名釣客因瘋狗浪落海，繼日前發現第5具遺體後，劉姓男子經搶救後仍回天乏術，家屬忍痛捐出劉男器官和組織，遺愛人間。

相關單位今天指出，羅東聖母醫院於17日晚間8時許由醫師進行第一次腦死判定，昨天（18日）凌晨0時許，再經第2次腦死判定後，宣布46歲劉姓男子腦死。

家屬忍痛同意捐出劉男許多器官和組織遺愛人間，器官摘取手術昨天上午在羅東聖母醫院執行，經過10幾個小時馬拉松手術，於昨天晚間8時30分許順利完成，由於家屬的大愛，讓許多病患受惠得以延續生命。

大溪漁港燈塔處7日發生至少10名釣客因瘋狗浪落海意外，相關單位當時統計，有4人死亡、1命危、4人受傷、1人上岸後自行離開。由於案發時尚未能確定就只有10人落海，加上附近監視器畫面無法全盤掌握，搜救單位把握黃金72小時擴大搜索，於10日中午暫告一個段落。

不過，有民眾16日下午近3時在當地漁港防波堤發現一具男性遺體立即報案，經失蹤者家屬檢視死者身上特徵後，確認就是7日當天失蹤的釣客，交由當地警方與家屬處理。