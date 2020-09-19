快訊／東海氣爆奪4命！樓梯「找到打火機」　地下室發現第4瓦斯桶

▲台中東海商圈氣爆4死1傷，現場發現1個打火機頭。（圖／記者李忠憲攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中東海商圈19日發生嚴重氣爆，事件造成4死1傷悲劇，其中陳姓男子一家三口更全部命喪火窟，令人鼻酸。消防火調小組調查，陳男遺體旁邊發現放有2桶瓦斯，而且瓦斯開關還呈現開啟狀態，另外又在3樓樓梯找到1個打火機頭，因此檢方目前「不排除人為因素」，詳細爆炸原因仍在釐清。

台中龍井區新興路一棟民宅發生氣爆後，消防人員趕到民宅滅火後發現，民宅中4桶瓦斯均不在廚房和陽台，其中2桶在屋主陳男遺體旁發現，而且瓦斯開關還呈現開啟狀態，另1桶則被放在其他樓層，最後1桶稍早在地下室被找到，此外還在3樓樓梯找到幾乎被溶化的打火機，均有助於釐清案情。

事件發生在19日清晨，該民宅突然發生氣爆，巨大火勢瞬間造成6戶燃燒，並釀成4死1傷的慘劇，其中包含陳男一家三口、以及一名73歲的老房東。住在一家三口對面的鄰居表示，爆炸發生時，有聽見女人、小孩在喊救命，但之後聲音就越來越小。

死者陳妻的同事透露，陳男是一顆「不定時炸彈」，經常對陳妻家暴或冷暴力，他們（公司同事）已經陪同報案好幾次了，陳男還經常因為金錢問題，說出「同歸於盡」等恐嚇言語，除了失業啃老外，因為陳妻的父母很疼外孫，也經常要陳妻去找老人家要錢。