　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國青年景觀競賽冠軍隊伍　打造五股垃圾山「心環原」絕美場域

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲全國青年景觀競賽冠軍隊伍 打造五股垃圾山「心環原」絕美場域。（圖／新北市景觀處提供）

▲全國青年景觀競賽冠軍隊伍，打造五股垃圾山「心環原」絕美場域。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

五股垃圾山又新增一特色景點！由新北市立淡水商工園藝科學生組成的冠軍團隊與新北市政府景觀處合作進駐，為五股垃圾山打造「心環原」新北綠美學亮點，由植栽組成色彩層次分明、樣貌可愛的綠遊憩空間，打破五股垃圾山環境雜亂陰沉的既定印象，成為讓人身心放鬆的綠亮點！

景觀處表示，「心環原」綠美學亮點為五股垃圾山第3處完成的大面積公有土地綠化空間，由2019年「全國青年景觀競賽」獲得冠軍之淡水商工學生團隊設計發想，藉由各種葉色灌木如變葉木、金露華、朱蕉及紅葉鐵莧等，透過複層次植栽方式與排列，形成心型、圓形等組合，以環原圖形象徵「從心開始」和「希望五股」，呈現五股垃圾山回歸原初樣貌的意涵。

▲全國青年景觀競賽冠軍隊伍 打造五股垃圾山「心環原」絕美場域。（圖／新北市景觀處提供）

▲「心環原」利用耐陰性灌木及地被植物貫穿綠化空間，保留現地內之喬木，凸顯出不同高低的景觀線條色塊。

利用耐陰性灌木及地被植物貫穿綠化空間，保留現地內之喬木，凸顯出不同高低的景觀線條色塊，展現景觀的趣味性，同時加入迷迭香等香草植物提供居民不同的綠化體驗，呈現環境與人的共融關係，整體景觀溫馨柔和，綠意盎然，搭配蜿蜒的步道，逛起來心曠神怡，質樸展現綠化景觀的舒適體驗，讓人忘卻此處原先鐵皮屋、礫石及廢棄物堆積的樣貌。

新北市政府為改善五股垃圾山當地環境與治安問題，自2019年起辦理「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案發布前試辦計畫」，不僅逐步將收回的公有地實施改善工程及垃圾清運，同時以新北「城市綠美學，綠動新北市」為五股垃圾山注入新風貌，利用當地地形特性結合簡易綠美學的規劃設計概念，創造五股垃圾山獨特的新形態綠美學。

▲全國青年景觀競賽冠軍隊伍 打造五股垃圾山「心環原」絕美場域。（圖／新北市景觀處提供）

▲「心環原」區域內迷迭香等香草植物提供居民體驗與交流，呈現環境與人的共融關係。

景觀處表示，計畫區域內邀請第一屆「全國青年景觀競賽」獲獎的單位參與綠美學景觀規劃設計，為景觀導入新北青年的活力與創意，設計的綠地作品包含淡水商工學生團隊的「心環原」，以及文化大學景觀學系團隊的「竹．郵樂」，展現景觀青年對設計的別出心裁。

農業局長李玟表示，未來新北市將持續導入景觀青年力，透過青年的創意與全新視野提升新北市容的活力與質感。「2020年全國青年景觀競賽」進一步將國際景觀趨勢及共融公園概念導入競賽之中，以「FUN, FUNCTIONAL, FASCINATING, & FRIENDLY」為題，規劃「新莊頭前運動公園」為競賽場域，展現從設計到施作的作品，獲獎者更有機會受邀參與2021年全運會周邊景觀規劃，報名自即日起至10月14日止，相關競賽內容可上競賽官網：http://www.ylac.com.tw/查詢，或電洽：02-2351-7745溫小姐。

► 美麗最大的祕密

▲全國青年景觀競賽冠軍隊伍 打造五股垃圾山「心環原」絕美場域。（圖／新北市景觀處提供）

▲「心環原」藉由各種色葉灌木，透過複層次植栽方式與排列，形成心型、圓形等組合，呈現五股垃圾山回歸原初樣貌的意涵。

ET快訊
快訊／東海氣爆奪4命「疑人為」！樓梯找到這關鍵物證
小鬼猝逝錯過今年金鐘　將以「這方式」現身
小鬼離世前東區巧遇！　林依晨1原因...留下扼腕遺憾
好市多某零食「比外面通路好吃」？　網實測推爆：回購5箱
東森好朋友Chill生活節湧4萬人次嗨爆　線上直播400萬人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

產業轉型觀光再造新契機　新北觀光工廠最高補助90萬

全國青年景觀競賽冠軍隊伍　打造五股垃圾山「心環原」絕美場域

駐臺型男外交官金山衝浪體驗　大讚青春山海線美景潛力無限

台北開到花蓮！轎車「偏離車道」自撞樹　車頭全毀2死2傷

新北月夜享團圓　安居樂業慶中秋

新北「柚子塔」結合惜食分享概念　象徵「團圓保佑」傳遞幸福

「世紀風華薪傳永續」週年慶　侯友宜賀坪林區農會創立百年

新北「幸福文旦」熱賣中　八里展售會尋找專屬幸福柚香

台南市市長盃健力錦標賽　黃偉哲為選手打氣

沒去逢甲也吃得到！台中最強創意串燒快閃烏日高鐵旁…..限期2天

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

解放軍戰機「1hr現身台4空域」　陸外交部：以台制華死路一條！

產業轉型觀光再造新契機　新北觀光工廠最高補助90萬

全國青年景觀競賽冠軍隊伍　打造五股垃圾山「心環原」絕美場域

駐臺型男外交官金山衝浪體驗　大讚青春山海線美景潛力無限

台北開到花蓮！轎車「偏離車道」自撞樹　車頭全毀2死2傷

新北月夜享團圓　安居樂業慶中秋

新北「柚子塔」結合惜食分享概念　象徵「團圓保佑」傳遞幸福

「世紀風華薪傳永續」週年慶　侯友宜賀坪林區農會創立百年

新北「幸福文旦」熱賣中　八里展售會尋找專屬幸福柚香

台南市市長盃健力錦標賽　黃偉哲為選手打氣

沒去逢甲也吃得到！台中最強創意串燒快閃烏日高鐵旁…..限期2天

70星友淚別！小鬼黃鴻升人緣太好　靈堂第一天爆滿「永遠記得他的好」

共軍兩天37架軍機擾台　蘇紫雲：助攻台灣議題國際化

中職／廖健富歸隊開轟止敗　「休息室太冷」平手後一直準備

愛愛多久才正常？時間不是重點…專家曝「1個重點」超越長短

快訊／東海氣爆奪4命！樓梯「找到打火機」　地下室發現第4瓦斯桶

《神隱少女》千尋爸爸一口吞的不是肉圓！19年謎團原畫師說出答案

未曾奪得金鐘留遺憾　小鬼今年將以「這方式」現身典禮

中職／朱育賢跑壘拉傷退場　賽後走路一跛一跛

產業轉型觀光再造新契機　新北觀光工廠最高補助90萬

全國青年景觀競賽冠軍隊伍　打造五股垃圾山「心環原」絕美場域

地方熱門新聞

夜市老闆突倒地亡　15分前還在滑手機

併排違停肇事 賓士車門被撞掉還加罰單

變速箱壞掉送修！竟被偷開3588公里

快訊／薇閣新竹館不關了：照顧員工生計

新化警破職業賭場

花蓮台9線「轎車自撞樹」　車頭全毀釀2死2傷

台中企業巨頭豪捐888萬元助學金

南六企業捐贈口罩給八田與一故鄉日本金澤

台南振興經濟突破22億元

2020桃園地景藝術節開幕　為期17天

2020龍獅鼓藝全國賽　中壢天德宮登場

台中最強創意串燒　快閃高鐵站旁

暢談共融生命觀許育典副市長現身說法

桃園地景藝術節將開鑼　警公布交管停車路線

更多熱門

相關新聞

產業轉型觀光　新北最高補助90萬

產業轉型觀光　新北最高補助90萬

新北市政府自2009年積極輔導本市具有產業文化或觀光教育價值的傳統工廠轉型，成為觀光工廠或產業文化館，提供軟硬體改善規劃建議及硬體補助，今年度輔導計畫受理至2020年10月16日止，最高可獲得90萬元補助，歡迎有志轉型的企業們加入觀光工廠或產業文化館的行列。

駐臺型男外交官金山衝浪體驗

駐臺型男外交官金山衝浪體驗

新北安居樂業慶中秋

新北安居樂業慶中秋

新北「柚子塔」結合惜食分享概念

新北「柚子塔」結合惜食分享概念

世紀風華薪傳永續　坪林區農會創立百年

世紀風華薪傳永續　坪林區農會創立百年

關鍵字：

新北五股垃圾山綠化

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

峮峮來送男友小鬼最後一程了！

KID「低調待3小時」告別小鬼

曹格停留靈堂10分鐘「一離開崩潰痛哭」！

坤達「緊牽柯佳嬿」現身小鬼黃鴻升靈堂

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂！

峮峮「連續3天」堅持到靈堂陪小鬼！

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

楊銘威「黑T上的微笑」藏小鬼思念

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

獨／房客男友勒脖狠刺　孕婦「腹部中刀」

峮峮哭守10小時黃鴻升靈堂　被攙扶離開

小鬼妹妹悲赴靈堂！把哥哥遺照「換成手機桌面」

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

更多

最夯影音

更多
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面