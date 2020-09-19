▲全國青年景觀競賽冠軍隊伍，打造五股垃圾山「心環原」絕美場域。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

五股垃圾山又新增一特色景點！由新北市立淡水商工園藝科學生組成的冠軍團隊與新北市政府景觀處合作進駐，為五股垃圾山打造「心環原」新北綠美學亮點，由植栽組成色彩層次分明、樣貌可愛的綠遊憩空間，打破五股垃圾山環境雜亂陰沉的既定印象，成為讓人身心放鬆的綠亮點！

景觀處表示，「心環原」綠美學亮點為五股垃圾山第3處完成的大面積公有土地綠化空間，由2019年「全國青年景觀競賽」獲得冠軍之淡水商工學生團隊設計發想，藉由各種葉色灌木如變葉木、金露華、朱蕉及紅葉鐵莧等，透過複層次植栽方式與排列，形成心型、圓形等組合，以環原圖形象徵「從心開始」和「希望五股」，呈現五股垃圾山回歸原初樣貌的意涵。

▲「心環原」利用耐陰性灌木及地被植物貫穿綠化空間，保留現地內之喬木，凸顯出不同高低的景觀線條色塊。

利用耐陰性灌木及地被植物貫穿綠化空間，保留現地內之喬木，凸顯出不同高低的景觀線條色塊，展現景觀的趣味性，同時加入迷迭香等香草植物提供居民不同的綠化體驗，呈現環境與人的共融關係，整體景觀溫馨柔和，綠意盎然，搭配蜿蜒的步道，逛起來心曠神怡，質樸展現綠化景觀的舒適體驗，讓人忘卻此處原先鐵皮屋、礫石及廢棄物堆積的樣貌。

新北市政府為改善五股垃圾山當地環境與治安問題，自2019年起辦理「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案發布前試辦計畫」，不僅逐步將收回的公有地實施改善工程及垃圾清運，同時以新北「城市綠美學，綠動新北市」為五股垃圾山注入新風貌，利用當地地形特性結合簡易綠美學的規劃設計概念，創造五股垃圾山獨特的新形態綠美學。

▲「心環原」區域內迷迭香等香草植物提供居民體驗與交流，呈現環境與人的共融關係。

景觀處表示，計畫區域內邀請第一屆「全國青年景觀競賽」獲獎的單位參與綠美學景觀規劃設計，為景觀導入新北青年的活力與創意，設計的綠地作品包含淡水商工學生團隊的「心環原」，以及文化大學景觀學系團隊的「竹．郵樂」，展現景觀青年對設計的別出心裁。

農業局長李玟表示，未來新北市將持續導入景觀青年力，透過青年的創意與全新視野提升新北市容的活力與質感。「2020年全國青年景觀競賽」進一步將國際景觀趨勢及共融公園概念導入競賽之中，以「FUN, FUNCTIONAL, FASCINATING, & FRIENDLY」為題，規劃「新莊頭前運動公園」為競賽場域，展現從設計到施作的作品，獲獎者更有機會受邀參與2021年全運會周邊景觀規劃，報名自即日起至10月14日止，相關競賽內容可上競賽官網：http://www.ylac.com.tw/查詢，或電洽：02-2351-7745溫小姐。

► 美麗最大的祕密

▲「心環原」藉由各種色葉灌木，透過複層次植栽方式與排列，形成心型、圓形等組合，呈現五股垃圾山回歸原初樣貌的意涵。