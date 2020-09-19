▲產業轉型觀光再造新契機，新北觀光工廠最高補助90萬。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府自2009年積極輔導本市具有產業文化或觀光教育價值的傳統工廠轉型，成為觀光工廠或產業文化館，提供軟硬體改善規劃建議及硬體補助，今年度輔導計畫受理至2020年10月16日止，最高可獲得90萬元補助，歡迎有志轉型的企業們加入觀光工廠或產業文化館的行列。

經發局長何怡明表示，市府積極輔導傳統工廠轉型升級，推出全方位的轉型輔導服務，除了安排專業經營輔導團隊提供主題企劃、場域動線及空間展示等軟硬體轉型規劃外，更積極搭配硬體補助及整合跨局處資源聯合行銷，帶領觀光工廠進攻休閒旅遊市場，像是每年舉辦的輕旅行巴士遊程，以及產學合作的行動觀光工廠職涯體驗等，期能將觀光工廠推廣至校園及其他縣市，提升觀光工廠知名度。

▲新北轄內國小以上學校團體預約體驗榮獲觀光工廠職人手作獎的「百年手搖針織課程」。

何怡明說，新北市目前有23家觀光工廠及產業文化館，經營特色與類型多元，如食品、服飾、鐘錶、工藝、文具、香氛、衛生用品等，其中宏洲磁磚觀光工廠為國際亮點觀光工廠，吳福洋襪子故事館與聖瑪莉丹麥麵包莊園在今年剛獲評為全國優良觀光工廠。

為了歡慶通過優良觀光工廠評鑑，9月27日前在聖瑪莉丹麥麵包莊園官網預定「中秋節DIY玉兔蛋糕」可享85折優惠（優惠代碼OWW6Z2A1），吳福洋襪子故事館則推出轄內學校團體優惠方案，新北轄內國小以上學校團體預約體驗榮獲觀光工廠職人手作獎的「百年手搖針織課程」，即送價值80元的口罩保護套，優惠期間至12月31日止，歡迎學校團體踴躍參加。

▲9月27日前在聖瑪莉丹麥麵包莊園官網預定「中秋節DIY玉兔蛋糕」可享85折優惠。

經發局表示，傳統製造業轉型為觀光工廠或產業文化館後，可增加客源、提升品牌形象與產業價值，雖然今年受疫情影響，但仍有不少業者盼能轉型觀光再造新契機，近期也將在八里區成立卡滋卡滋爆米花新主題觀光工廠。

經發局說，今年輔導轉型計畫受理申請至2020年10月16日止，只要產業具有教育價值，領有新北市合法登記工廠及預計發展產業觀光的場域符合相關法規，並有空間可進行轉型規劃者，皆可提出申請，新北市府將安排專人協助診斷評估發展條件，遴選通過後還有機會獲得最高90萬元的硬體改造補助，減輕轉型資金壓力。詳情請上新北市政府經濟發展局網站：https://www.economic.ntpc.gov.tw/News/Page/3265查詢。

► 美麗最大的祕密