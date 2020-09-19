　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

產業轉型觀光再造新契機　新北觀光工廠最高補助90萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲產業轉型觀光再造新契機 新北觀光工廠最高補助90萬。（圖／新北市經發局提供）

▲產業轉型觀光再造新契機，新北觀光工廠最高補助90萬。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府自2009年積極輔導本市具有產業文化或觀光教育價值的傳統工廠轉型，成為觀光工廠或產業文化館，提供軟硬體改善規劃建議及硬體補助，今年度輔導計畫受理至2020年10月16日止，最高可獲得90萬元補助，歡迎有志轉型的企業們加入觀光工廠或產業文化館的行列。

經發局長何怡明表示，市府積極輔導傳統工廠轉型升級，推出全方位的轉型輔導服務，除了安排專業經營輔導團隊提供主題企劃、場域動線及空間展示等軟硬體轉型規劃外，更積極搭配硬體補助及整合跨局處資源聯合行銷，帶領觀光工廠進攻休閒旅遊市場，像是每年舉辦的輕旅行巴士遊程，以及產學合作的行動觀光工廠職涯體驗等，期能將觀光工廠推廣至校園及其他縣市，提升觀光工廠知名度。

▲產業轉型觀光再造新契機 新北觀光工廠最高補助90萬。（圖／新北市經發局提供）

▲新北轄內國小以上學校團體預約體驗榮獲觀光工廠職人手作獎的「百年手搖針織課程」。

何怡明說，新北市目前有23家觀光工廠及產業文化館，經營特色與類型多元，如食品、服飾、鐘錶、工藝、文具、香氛、衛生用品等，其中宏洲磁磚觀光工廠為國際亮點觀光工廠，吳福洋襪子故事館與聖瑪莉丹麥麵包莊園在今年剛獲評為全國優良觀光工廠。

為了歡慶通過優良觀光工廠評鑑，9月27日前在聖瑪莉丹麥麵包莊園官網預定「中秋節DIY玉兔蛋糕」可享85折優惠（優惠代碼OWW6Z2A1），吳福洋襪子故事館則推出轄內學校團體優惠方案，新北轄內國小以上學校團體預約體驗榮獲觀光工廠職人手作獎的「百年手搖針織課程」，即送價值80元的口罩保護套，優惠期間至12月31日止，歡迎學校團體踴躍參加。

▲產業轉型觀光再造新契機 新北觀光工廠最高補助90萬。（圖／新北市經發局提供）

▲9月27日前在聖瑪莉丹麥麵包莊園官網預定「中秋節DIY玉兔蛋糕」可享85折優惠。

經發局表示，傳統製造業轉型為觀光工廠或產業文化館後，可增加客源、提升品牌形象與產業價值，雖然今年受疫情影響，但仍有不少業者盼能轉型觀光再造新契機，近期也將在八里區成立卡滋卡滋爆米花新主題觀光工廠。

經發局說，今年輔導轉型計畫受理申請至2020年10月16日止，只要產業具有教育價值，領有新北市合法登記工廠及預計發展產業觀光的場域符合相關法規，並有空間可進行轉型規劃者，皆可提出申請，新北市府將安排專人協助診斷評估發展條件，遴選通過後還有機會獲得最高90萬元的硬體改造補助，減輕轉型資金壓力。詳情請上新北市政府經濟發展局網站：https://www.economic.ntpc.gov.tw/News/Page/3265查詢。

► 美麗最大的祕密

ET快訊
快訊／東海氣爆奪4命「疑人為」！樓梯找到這關鍵物證
小鬼猝逝錯過今年金鐘　將以「這方式」現身
小鬼離世前東區巧遇！　林依晨1原因...留下扼腕遺憾
好市多某零食「比外面通路好吃」？　網實測推爆：回購5箱
東森好朋友Chill生活節湧4萬人次嗨爆　線上直播400萬人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

產業轉型觀光再造新契機　新北觀光工廠最高補助90萬

全國青年景觀競賽冠軍隊伍　打造五股垃圾山「心環原」絕美場域

駐臺型男外交官金山衝浪體驗　大讚青春山海線美景潛力無限

台北開到花蓮！轎車「偏離車道」自撞樹　車頭全毀2死2傷

新北月夜享團圓　安居樂業慶中秋

新北「柚子塔」結合惜食分享概念　象徵「團圓保佑」傳遞幸福

「世紀風華薪傳永續」週年慶　侯友宜賀坪林區農會創立百年

新北「幸福文旦」熱賣中　八里展售會尋找專屬幸福柚香

台南市市長盃健力錦標賽　黃偉哲為選手打氣

沒去逢甲也吃得到！台中最強創意串燒快閃烏日高鐵旁…..限期2天

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

王偉忠看小鬼「帥帥.壞壞又有點可愛」　惋惜不捨：大家都要保重

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

解放軍戰機「1hr現身台4空域」　陸外交部：以台制華死路一條！

產業轉型觀光再造新契機　新北觀光工廠最高補助90萬

全國青年景觀競賽冠軍隊伍　打造五股垃圾山「心環原」絕美場域

駐臺型男外交官金山衝浪體驗　大讚青春山海線美景潛力無限

台北開到花蓮！轎車「偏離車道」自撞樹　車頭全毀2死2傷

新北月夜享團圓　安居樂業慶中秋

新北「柚子塔」結合惜食分享概念　象徵「團圓保佑」傳遞幸福

「世紀風華薪傳永續」週年慶　侯友宜賀坪林區農會創立百年

新北「幸福文旦」熱賣中　八里展售會尋找專屬幸福柚香

台南市市長盃健力錦標賽　黃偉哲為選手打氣

沒去逢甲也吃得到！台中最強創意串燒快閃烏日高鐵旁…..限期2天

70星友淚別！小鬼黃鴻升人緣太好　靈堂第一天爆滿「永遠記得他的好」

共軍兩天37架軍機擾台　蘇紫雲：助攻台灣議題國際化

中職／廖健富歸隊開轟止敗　「休息室太冷」平手後一直準備

愛愛多久才正常？時間不是重點…專家曝「1個重點」超越長短

快訊／東海氣爆奪4命！樓梯「找到打火機」　地下室發現第4瓦斯桶

《神隱少女》千尋爸爸一口吞的不是肉圓！19年謎團原畫師說出答案

未曾奪得金鐘留遺憾　小鬼今年將以「這方式」現身典禮

中職／朱育賢跑壘拉傷退場　賽後走路一跛一跛

產業轉型觀光再造新契機　新北觀光工廠最高補助90萬

全國青年景觀競賽冠軍隊伍　打造五股垃圾山「心環原」絕美場域

地方熱門新聞

夜市老闆突倒地亡　15分前還在滑手機

併排違停肇事 賓士車門被撞掉還加罰單

變速箱壞掉送修！竟被偷開3588公里

快訊／薇閣新竹館不關了：照顧員工生計

新化警破職業賭場

花蓮台9線「轎車自撞樹」　車頭全毀釀2死2傷

台中企業巨頭豪捐888萬元助學金

南六企業捐贈口罩給八田與一故鄉日本金澤

台南振興經濟突破22億元

2020桃園地景藝術節開幕　為期17天

2020龍獅鼓藝全國賽　中壢天德宮登場

台中最強創意串燒　快閃高鐵站旁

暢談共融生命觀許育典副市長現身說法

桃園地景藝術節將開鑼　警公布交管停車路線

更多熱門

相關新聞

全國青年景觀競賽冠軍隊伍　打造五股垃圾山

全國青年景觀競賽冠軍隊伍　打造五股垃圾山

五股垃圾山又新增一特色景點！由新北市立淡水商工園藝科學生組成的冠軍團隊與新北市政府景觀處合作進駐，為五股垃圾山打造「心環原」新北綠美學亮點，由植栽組成色彩層次分明、樣貌可愛的綠遊憩空間，打破五股垃圾山環境雜亂陰沉的既定印象，成為讓人身心放鬆的綠亮點！

駐臺型男外交官金山衝浪體驗

駐臺型男外交官金山衝浪體驗

新北安居樂業慶中秋

新北安居樂業慶中秋

新北「柚子塔」結合惜食分享概念

新北「柚子塔」結合惜食分享概念

世紀風華薪傳永續　坪林區農會創立百年

世紀風華薪傳永續　坪林區農會創立百年

關鍵字：

新北觀光工廠文化館

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

律師心疼解剖殘酷　檢曝真實過程

峮峮來送男友小鬼最後一程了！

KID「低調待3小時」告別小鬼

曹格停留靈堂10分鐘「一離開崩潰痛哭」！

坤達「緊牽柯佳嬿」現身小鬼黃鴻升靈堂

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂！

峮峮「連續3天」堅持到靈堂陪小鬼！

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

楊銘威「黑T上的微笑」藏小鬼思念

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

獨／房客男友勒脖狠刺　孕婦「腹部中刀」

峮峮哭守10小時黃鴻升靈堂　被攙扶離開

小鬼妹妹悲赴靈堂！把哥哥遺照「換成手機桌面」

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

更多

最夯影音

更多
曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

邊跑邊回頭看！鬼門關「逃難式狂奔」　高雄男失蹤2天最後身影...巧合毛炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面