4縣市遭控教師甄試獨厚Super教師獎者　「免筆試進複試」教團互嗆

▲教團控訴教甄不公大開特權之門。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

新北市教育產業工會、台北市學校教育產業工會、桃園市教育產業工會今（25日）指控，新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣4縣市教育局處甄選正式教師時，竟給予獲全國教師工會總聯合會SUPER教師獎者特權，不用筆試就進入複試，向教育部陳情。

新北教產理事長李曼麗表示，每年有上萬名流浪教師奔走全台，只是為了爭取錄取率不到5%的正式教師職位，以今年新北市為例，參加國中小暨幼兒園教甄者共有11791人，錄取539人，錄取率4.5%；參加高中職教師聯合甄選，共有3411人報名，但僅56位缺額，錄取率僅1.64％。

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李曼麗質疑，搶破頭的台北市、新北市教師甄選竟然充斥特權不公，獲全教總SUPER教師獎者可直接免筆試進入複試，對每年上萬名流浪教師極為不公平，且涉嫌圖利特定教團，教師工會要求教育部介入糾正，並向監察院檢舉該等教育局處圖利特定人士。

新北市教育局回應，為鼓勵教學著有成效之教師，教師甄選簡章規定相關獎項得免經初試，以增額方式進入複試，採納獎項包含多元項目，尚包含教育部師鐸獎、各縣市評選之特殊優良教師、教育部評選優良特殊教育人員、教育部教學卓越獎金質獎、教育部教學卓越獎銀質獎等，非僅限SUPER教師獎。

全教總表示，全國教師會就是一個「教師自治」團體，也以強化「教師自治」為目標，因此，過去因為看不慣官方的許多獎項是「論資排輩」，只看資歷給獎，不看專業表現，因此推出教師組織自己的SUPER教師獎，同時納入多元性評審為特色，經過18年的公平、公正的評選，歷年來得獎教師的表現更是有目共睹。很遺憾，不明就裡的團體，攻擊全教會對「教師自治」所做的努力，企圖把好不容易建立的教師專業自主話語權摧毀，結果就是會回到官方一言堂的情形。